Путин посетит Службу внешней разведки России, отмечающую 95-летие

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду посетит Службу внешней разведки России, где отмечается 95-летний юбилей нелегальной разведки, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"…Сегодня президент посетит Службу внешней разведки России. Посещение будет приурочено к юбилею — 95 лет нелегальной разведки. Путин пообщается с нашими разведчиками", — сказал Песков.

Управление нелегальной разведки СВР России, внесшее неоценимый вклад в обеспечение национальной безопасности СССР и России, отмечает в среду 95-летие со дня своего создания.