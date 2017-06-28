ОСК готова начать производство атомных подлодок нового поколения

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Объединенная судостроительная корпорация готова начать строительство атомных подводных лодок пятого поколения проекта "Хаски" в случае поступления соответствующего заказа от Минобороны России, сообщил РИА Новости в среду в ходе международного Военно-морского салона (МВМС-2017) вице-президент ОСК по военному кораблестроению Игорь Пономарев.

"Этот вопрос находится в компетенции Минобороны и ВМФ России. ОСК готова приступить к производству атомных подлодок пятого поколения, когда поступит соответствующий заказ", — сказал он.

Ранее Объединенная судостроительная корпорация объявила о начале работ по формированию облика многоцелевых атомных подлодок пятого поколения проекта "Хаски", они придут на смену АПЛ проекта 885 "Ясень", которые сейчас строятся и поступают в боевой состав ВМФ России.

Пока известно лишь, что новая многоцелевая подлодка будет максимально унифицирована с перспективной стратегической АПЛ, а на ее вооружении будут гиперзвуковые ракеты "Циркон".