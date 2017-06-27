Чемезов: портфель заказов "Калашникова" в шесть раз больше, чем до санкций

ИЖЕВСК, 27 июн — РИА Новости. Портфель заказов концерна "Калашников" вырос в шесть раз по сравнению с досанкционным периодом, сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов.

"Конечно, западные санкции оказали свое влияние на развитие промышленных предприятий, но важно, что некоторые организации смогли обратить их в свою пользу и выйти на новые экспортные рынки. К примеру, общий портфель заказов концерна "Калашников" составляет сегодня 300 миллионов долларов США, что в шесть раз больше, чем до принятия санкций. И это учитывая, что концерн лишился своего главного зарубежного рынка — американского, я имею в виду рынок гражданского и спортивного оружия", — сказал Чемезов на заседании Союза машиностроителей РФ и Лиги содействия оборонным предприятиям.

Как отметил Чемезов, растет производство в России, в частности, за первый квартал этого года рост составил чуть менее процента — цифра скромная, но динамика положительная.