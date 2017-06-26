МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Штурмовики Су-25СМ объединенной российской военной базы Кант с помощью ракетных ударов перекрыли маршруты движения "бандгрупп" на учениях в Киргизии, сообщил официальный представитель Центрального военного округа (ЦВО) Ярослав Рощупкин.

"Летчики применили управляемые и неуправляемые ракеты класса "воздух-поверхность" по целям, находящимся в прямой видимости, а также по заданным координатам, поразив колонны на марше, замаскированные цеха по производству самодельных взрывных устройств и тренировочный лагерь условных боевиков", — сказал он.

В полете были задействованы три звена штурмовиков. База Кант является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания. Она обеспечивает безопасность территории и воздушного пространства государств-участников организации договора о коллективной безопасности.