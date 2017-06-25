На Кубани прошли учения спецназа по уничтожению объектов противника

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Военнослужащие соединения спецназначения, базирующегося в Ставропольском крае, провели операцию по уничтожению критически важных объектов условного противника на учениях в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

Как рассказали в пресс-службе, спецназ был приведен в полную боевую готовность и совершил из Ставропольского края 500-километровый марш на боевой технике на общевойсковой полигон Николо-Александровский. В ходе марша военнослужащие отработали задачи управления по каналам закрытой радиосвязи, а также задачи обеспечения защиты воздействия от оружия массового поражения условного противника. После чего подразделения получили команду авиацией передислоцироваться в Краснодарский край.

"Совершив десантирование посадочным способом с транспортных вертолетов Ми-8АМТШ, личный состав разведывательных групп приступил к выполнению специальных задач на общевойсковом полигоне Молькино. Подразделения спецназа обеспечили успех операции по уничтожению критически важных объектов в условиях применения противником средств радиоэлектронных помех", — говорится в сообщении.

Отмечается, что разведданные о расположении замаскированного командного пункта условного противника были оперативно переданы на пункт управления огнем артиллерии.

Всего в учениях принимали участие порядка 500 военнослужащих, более 70 единиц военной техники, в том числе бронированные КамАЗы, бронеавтомобили "Рысь", "Тигр", включая новейшие образцы, оборудованные боевыми модулями дистанционного управления "Арбалет".