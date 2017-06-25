БЕЛГРАД, 25 июн — РИА Новости. Переговоры на поставку в Египет российских вертолетов Ка-52К после победы на тендере пойдут по обычной процедуре, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Это обычная процедура. Сначала выигрывается тендер, потом начинаются предконтрактные переговоры, потом определяются условия контракта, готовится бумага, подписывается, начинается изготовление, поставка соответствующих изделий. Это обычная история", — сказал он в интервью РИА Новости.

"Я не помню, даже не знаю. А если знал бы, не сказал бы", — ответил Рогозин на вопрос о сроках подписания контракта.

Как стало известно в июне, Россия выиграла тендер на поставку вертолетов Ка-52К Египту, который планирует приобрести их для размещения на вертолетоносцах типа "Мистраль". Купленные Египтом у Франции корабли были построены по российскому заказу, но так и не поставлены в РФ из-за обострения ситуации на Украине.