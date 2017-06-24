Директор СВР рассказал о работе нелегальных разведчиков

ВЛАДИВОСТОК, 24 июн — РИА Новости. В Службе внешней разведки работают столько разведчиков-нелегалов, сколько необходимо для решения поставленных перед ней задач, сообщил директор СВР Сергей Нарышкин в эфире программы "Субботний вечер" на телеканале "Россия 1".

Специальный репортаж в рамках программы был подготовлен к 95-летию управления "С" СВР, занимающегося нелегальной разведкой.

Ведущий программы Сергей Брилев поинтересовался у Нарышкина, сколько разведчиков-нелегалов работают в СВР сейчас.

"Это, конечно, информация секретная, деликатная… Их столько, сколько необходимо для решения поставленных перед Службой внешней разведки задач", — ответил директор СВР.

Нарышкин подчеркнул, что управление "С" — "наиболее засекреченное".

"Конечно, единицы и в управлении "С" знают настоящие имена (нелегалов) или имена, под которыми сотрудники выполняют свое задание за границей. Каждый имеет свой псевдоним. Даже по внутреннему телефону я об этом не говорю, это делается в режиме личной встречи с тем или иным руководителем", — рассказал Нарышкин.