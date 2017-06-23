АПЛ "Обнинск" атаковала торпедами корабли "противника" в Баренцевом море

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Подводная лодка Северного флота "Обнинск" атаковала в Баренцевом море отряд кораблей условного противника, сообщил врио начальника пресс-службы Северного флота капитан второго ранга Андрей Лузик.

"В рамках выполнения плановых задач боевой подготовки в морских полигонах Северного флота в Баренцевом море экипаж атомной подводной лодки "Обнинск" отработал торпедную атаку отряда кораблей условного противника", — говорится в сообщении.

Отмечается, что подводники выполнили стрельбу торпедами по отряду кораблей в составе тяжёлого атомного ракетного крейсера "Пётр Великий", больших противолодочных кораблей "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков". Надводные цели были условно поражены.

Добавляется, что после выполнения упражнения экипаж подводной лодки отработал подводное маневрирование с уходом от преследования.