Под Воронежем завершился всероссийский этап конкурса "Авиадартс-2017"

Ударный вертолет Ка-52 Аллигатор на соревнованиях 'Авиадартс-2017' в Воронежской области. Архивное фото

Ударный вертолет Ка-52 Аллигатор на соревнованиях 'Авиадартс-2017' в Воронежской области. Архивное фото

ПОЛИГОН ПОГОНОВО (Воронежская область), 23 июн – РИА Новости. Практическая часть всероссийских соревнований авиационных экипажей "Авиадартс-2017" завершилась под Воронежем, рассказали журналистам в Минобороны России.

Участники соревнований в течение недели совершили более 400 вылетов, выполняли различные задания, в общей сложности проведя в воздухе около 350 часов, рассказали в российском военном ведомстве.

Для выполнения испытаний конкурса военные пилоты использовали более 4 тысяч авиационных средств поражения, включая неуправляемые авиационные ракеты, авиационные бомбы и снаряды для пушки.

"Впервые в конкурсе приняли участие экипажи разведывательной авиации на самолетах Су-24МР, которые вели воздушную разведку за "батареей" зенитных ракетных комплексов условного противника и фотографировали заданные объекты на местности", — сообщили в Минобороны.

Предварительно конкурсанты сдали нормативы по физической подготовке, отработали навигацию и технику пилотирования.

В конкурсе принимали участие около 60 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно- транспортной и армейской авиации, соединений и частей ВКС и военных округов. Всего в мероприятиях конкурса было задействовано более 100 единиц авиационной техники.

Церемония награждения победителей всероссийского этапа "Авиадартса-2017" пройдет 24 июня в центре Воронежа на Адмиралтейской набережной с участием всех пилотажных групп Воздушно-космических сил. Международный этап пройдет в августе в Китае.