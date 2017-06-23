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Безопасность

Генералы оценили ситуацию на границе СССР в июне 1941 года

Сюжет:
Главное за 22 июня 2017 года (12)
00:0523.06.2017
(обновлено: 00:23 23.06.2017)
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© РИА Новости / Анатолий ГаранинПерейти в фотобанкМобилизация. Колонны бойцов движутся на фронт. Москва, 23 июня 1941 года. Архивное фотоМобилизация. Колонны бойцов движутся на фронт. Москва, 23 июня 1941 года. Архивное фото
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Военачальники Красной армии оценили в аналитических записках подготовку к отражению агрессии фашистской Германии на границе СССР и ситуацию, сложившуюся к 22 июня 1941 года. Эти документальные материалы, подготовленные ими по запросу военно-исторического управления Генштаба советской армии в 1952 году, рассекретило Минобороны России и опубликовало в четверг на своем сайте.

Более 100 страниц документов рассекречены к 76-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Они включают ответы ряда военачальников, управлявших подразделениями в первые дни войны, на пять ключевых вопросов.

Вопросы для выживших генералов

В 1952 году в военно-историческом управлении Генштаба была создана группа под руководством генерал-полковника Александра Покровского, которая приступила к разработке описания войны.

Мобилизация. Новобранцы. Москва, 23 июня 1941 года
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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"Недооценили угрозу": рассекречены уникальные документы о первых днях войны

Для полного и объективного изложения событий ее начального периода были сформулированы вопросы, относящиеся ко времени развертывания войск Прибалтийского, Киевского и Белорусского особых военных округов по плану обороны госграницы 1941 года.

Первый касался доведения до войск плана обороны границы. Второй — времени выхода войск прикрытия на границу, а также их численности, развернутой для обороны до начала военных действий. Третий вопрос: Когда было получено распоряжение о приведении войск в боеготовность в связи с ожидающимся нападением фашистской Германии с утра 22 июня; какие и когда были отданы войскам указания во исполнение этого распоряжения и что было сделано?. Четвертый: Почему большая часть артиллерии корпусов и дивизий находилась в учебных лагерях? Пятый: насколько штаб части был подготовлен к управлению войсками и в какой степени это отразилось на ходе ведения операций первых дней войны?

Поступившие в качестве ответов от известных советских военачальников аналитические материалы были изучены и легли в основу фундаментальных научных трудов, описывающих ход Великой Отечественной войны с точки зрения военных специалистов.

Акции памяти, прошедшие в день начала Великой Отечественной войны
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ день начала Великой Отечественной войны люди, живущие теперь в разных странах мира, отдают дань памяти бойцам, погибшим на полях сражений самой кровопролитной войны в истории человечества.Участники патриотической акции Вахта памяти. Вечный огонь - 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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В день начала Великой Отечественной войны люди, живущие теперь в разных странах мира, отдают дань памяти бойцам, погибшим на полях сражений самой кровопролитной войны в истории человечества.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ Москве в ночь на 22 июня в 26 раз прошла патриотическая акция "Вахта памяти", во время которой молодые люди из разных общественных организаций вместе с ветеранами войны возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата.Участник патриотической акции Вахта памяти. Вечный огонь - 2017 перед возложением цветов к Могиле Неизвестного солдата
© РИА Новости / Илья Питалев
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В Москве в ночь на 22 июня в 26 раз прошла патриотическая акция "Вахта памяти", во время которой молодые люди из разных общественных организаций вместе с ветеранами войны возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНа установленных в Александровском саду экранах во время акции "Вахта памяти" транслировались кадры военной хроники, а в 4 утра прозвучал голос Юрия Левитана.Участники патриотической акции Вахта памяти. Вечный огонь - 2017 перед возложением цветов к Могиле Неизвестного солдата
© РИА Новости / Илья Питалев
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На установленных в Александровском саду экранах во время акции "Вахта памяти" транслировались кадры военной хроники, а в 4 утра прозвучал голос Юрия Левитана.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкТакже в ночь на 22 июня, на Крымской набережной в Москве в память о каждом дне Великой Отечественной войны зажгли инсталляцию из 1418 свечей.Участник патриотической акции Линия памяти на Крымской набережной вдоль Москвы-реки в память о погибших в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Илья Питалев
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Также в ночь на 22 июня, на Крымской набережной в Москве в память о каждом дне Великой Отечественной войны зажгли инсталляцию из 1418 свечей.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкМероприятие проходило в рамках акции "Линия памяти", во время которой каждый желающий мог зажечь свечу в память о важном для его семьи дне войны. Свечи будут гореть до полуночи 23 июня.Участники патриотической акции Линия памяти зажигают свечи на Крымской набережной вдоль Москвы-реки в память о погибших в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мероприятие проходило в рамках акции "Линия памяти", во время которой каждый желающий мог зажечь свечу в память о важном для его семьи дне войны. Свечи будут гореть до полуночи 23 июня.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин в День памяти и скорби принял участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.Президент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День памяти и скорби
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби принял участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.
© РИА Новости / Дмитрий АстаховПерейти в фотобанкВ церемонии также приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, а также члены правительства, парламентарии и представители ветеранских организаций.Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев принимает участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День памяти и скорби
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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В церемонии также приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, а также члены правительства, парламентарии и представители ветеранских организаций.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ память о погибших на фронтах войны тысячи "волонтеров Победы" со всех уголков страны 22 июня проводят Всероссийскую акцию "Свеча памяти".Посетители на торжественной церемонии зажжения Свечи Памяти, посвященной памяти погибших в Великой Отечественной войне в зале Памяти и Скорби Музея Победы в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В память о погибших на фронтах войны тысячи "волонтеров Победы" со всех уголков страны 22 июня проводят Всероссийскую акцию "Свеча памяти".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПо традиции акция стартовала на Дальнем Востоке, затем свечи памяти зажгли на Камчатке, в Сибири, на Урале и закончилась церемония в музее Победы на Поклонной горе в Москве. 22 июня здесь может зажечь памятную свечу любой желающий.Торжественная церемония зажжения Свечи Памяти, посвященной памяти погибших в Великой Отечественной войне в зале Памяти и Скорби Музея Победы в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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По традиции акция стартовала на Дальнем Востоке, затем свечи памяти зажгли на Камчатке, в Сибири, на Урале и закончилась церемония в музее Победы на Поклонной горе в Москве. 22 июня здесь может зажечь памятную свечу любой желающий.
© РИА Новости / Сергей ЛескетьПерейти в фотобанкВ центре Бреста еще накануне памятной даты появился палаточный лагерь, в котором воссоздали мирную жизнь горожан перед войной.Участники исторической реконструкции, посвященной Дню памяти и скорби о погибших в Великой Отечественной войне в Бресте
© РИА Новости / Сергей Лескеть
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В центре Бреста еще накануне памятной даты появился палаточный лагерь, в котором воссоздали мирную жизнь горожан перед войной.
© РИА Новости / Сергей ЛескетьПерейти в фотобанкВ ночь с 21 на 22 июня на территории мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" прошел митинг-реквием.Участники мероприятия, посвященного Дню памяти и скорби о погибших в Великой Отечественной войне в Бресте
© РИА Новости / Сергей Лескеть
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В ночь с 21 на 22 июня на территории мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" прошел митинг-реквием.
© РИА Новости / Сергей ЛескетьПерейти в фотобанкЗрители, пришедшие в Брестскую крепость, принесли свечи в память о погибших в первые дни войны.Зрители на мероприятии, посвященном Дню памяти и скорби о погибших в Великой Отечественной войне в Бресте
© РИА Новости / Сергей Лескеть
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Зрители, пришедшие в Брестскую крепость, принесли свечи в память о погибших в первые дни войны.
© РИА Новости / Сергей ЛескетьПерейти в фотобанкВ 5 часов утра в крепости прошла масштабная реконструкция событий первых часов войны, в которой приняли участие более 500 реконструкторов из разных стран мира.Участники мероприятия, посвященного Дню памяти и скорби о погибших в Великой Отечественной войне в Бресте
© РИА Новости / Сергей Лескеть
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В 5 часов утра в крепости прошла масштабная реконструкция событий первых часов войны, в которой приняли участие более 500 реконструкторов из разных стран мира.
© РИА Новости / Мирослав РотарьПерейти в фотобанкПамятные мероприятия, посвященные началу Великой Отечественной войны, в этот день прошли и в Кишиневе.Во время торжественной церемонии перезахоронения останков 62 красноармейцев на мемориале воинской славы Вечность в Кишиневе
© РИА Новости / Мирослав Ротарь
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Памятные мероприятия, посвященные началу Великой Отечественной войны, в этот день прошли и в Кишиневе.
© РИА Новости / Мирослав РотарьПерейти в фотобанкНа мемориале воинской славы "Вечность" прошла торжественная церемония перезахоронения останков 62-х советских воинов, погибших летом 1941 года при обороне Кишинева.Во время торжественной церемонии перезахоронения останков 62 красноармейцев на мемориале воинской славы Вечность в Кишиневе
© РИА Новости / Мирослав Ротарь
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На мемориале воинской славы "Вечность" прошла торжественная церемония перезахоронения останков 62-х советских воинов, погибших летом 1941 года при обороне Кишинева.
© РИА Новости / Мирослав РотарьПерейти в фотобанкОстанки солдат обнаружили во время экспедиции осенью прошлого года. Поисковикам удалось установить личность 21 из найденных бойцов. Они были захоронены со всеми почестями на территории мемориала воинской славы "Вечность".Во время торжественной церемонии перезахоронения останков 62 красноармейцев на мемориале воинской славы Вечность в Кишиневе
© РИА Новости / Мирослав Ротарь
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Останки солдат обнаружили во время экспедиции осенью прошлого года. Поисковикам удалось установить личность 21 из найденных бойцов. Они были захоронены со всеми почестями на территории мемориала воинской славы "Вечность".
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Неоднозначные ответы

По воспоминаниям ряда военачальников, план обороны границы был доведен до них заблаговременно, у них была возможность разработать свои планы с построением боевых порядков и определением боевых участков. Другие ответили, что с планом ознакомлены не были, а получили его в запечатанных пакетах в первые дни войны.

Владимир Путин во время встречи с академиками Российской академии наук. 22 июня 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Путин отметил роль ученых в победе в Великой Отечественной войне

Так, начальник штаба 28-го стрелкового корпуса четвертой армии Белорусского особого военного округа Лукин пояснил, что для проверки реальности плана и инструкции до начала войны, примерно в марте-мае 1941 года "было проведено не менее двух поверочных боевых тревог в присутствии представителей командования Западного военного округа".

Командир 45-й стрелковой дивизии пятого стрелкового корпуса пятой армии Киевского особого военного корпуса Шерстюк вспоминал слова командарма армии, переданные ему командиром 15-го стрелкового корпуса полковником Федюнинским: "план обороны госграницы, места КП и НП в нужный момент получит в закрытом пакете; подготовку щелей отмобилизования в гарнизонах дивизии запрещаю, так как это даст повод к панике".

Жители столицы 22 июня 1941 года во время объявления по радио правительственного сообщения о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз
© РИА Новости / Евгений Халдей
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В СССР знали о подготовке Гитлера к войне за три месяца до ее начала

Командир 10-й стрелковой дивизии Прибалтийского особого военного округа Фадеев сообщил: "План обороны государственной границы Литовской ССР я знал в части, касающейся полосы обороны 10-й стрелковой дивизии и обороняющейся слева 125-й стрелковой дивизии за ее правый фланг".

Командующий войсками восьмой армии Прибалтийского особого военного округа Собенников вспоминал: "Получив в марте 1941 года назначение на должность, я, к сожалению, в это время ни в Генеральном штабе, ни по прибытии в город Ригу в штаб Прибалтийского особого военного округа, не был информирован о плане обороны государственной границы 1941 года. Лишь 28 мая 1941 года (эту дату я помню отлично) я, будучи вызван … в штаб округа был, буквально наспех, ознакомлен с "Планом обороны".

"Все это происходило в большой спешке и несколько нервной обстановке… План представлял довольно объемистую, толстую тетрадь, напечатанную на машинке… Однако войска, стоявшие на границе, занимались подготовкой полевых укреплений, были ориентированы практически о своих задачах и участках обороны. Возможные варианты действий проигрывались на полевых поездках (апрель-май)", — пояснял он.

Мобилизация. Колонны бойцов движутся на фронт. 23 июня 1941 года
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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Как давали отпор врагу 22 июня 1941 года

Почти все опрошенные в 1952 году военачальники отметили, что подготовкой оборонительных рубежей части занимались заранее вплоть до июня 1941 года. Степень готовности укрепрайонов была различна. Так, командир 45-й стрелковой дивизии пятого стрелкового корпуса пятой армии Киевского округа отметил, что в мае-июне части его подразделения при большой маскировки у границы на удалении примерно 2-5 километров строили пулеметные и артиллерийские огневые точки, а также противотанковые рвы. По его словам, построенные земляные сооружения частично обеспечивали развертывание и ведение боевых действий.

В июне 1941-го командир 86-й стрелковой дивизии пятого стрелкового корпуса 10-й армии Белорусского особого военного округа Западного фронта генерал-майор Михаил Зашибалов писал, что к началу войны новая оборонительная полоса дивизии на границе была построена и оборудована только на 50%.

"Огневая система в полковых участках обороны и районах обороны стрелковых батальонов и рот была только разработана на картах и схемах, притом только те стрелковые роты и стрелковые батальоны знали свои районы обороны, которые непосредственно строили и оборудовали их. Остальные части дивизии и подразделения стрелковых и артиллерийских полков дивизии находились в лагерях по месту постоянной дислокации, по плану занимались боевой и политической подготовкой", — отмечал он.

Генерал подробно описал свои инициативные действия по приведению подразделения в высшую степень боеготовности после получения от пограничников информации о подготовке немецких войск к форсированию реки Западный Буг. В час ночи 22 июня он был вызван командиром корпуса к телефону и получил указания штаб дивизии и штабы полков поднять по тревоге и собрать их по месту расположения; стрелковые полки не поднимать, а ждать для этого приказа. Зашибалов приказал начальнику штаба дивизии связаться с пограничными комендатурами и заставами, дабы установить, что делают фашистские войска и что делают советские пограничники.

Танковый полк при Военной Академии механизации и моторизации им. Сталина.Архивное фото
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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По его воспоминаниям, в 2.00 начальник штаба дивизии доложил полученные сведения, что гитлеровцы подходят к реке Западный Буг и подвозят переправочные средства.

"После доклада начальника штаба дивизии в 2 часа 10 минут 22 июня 1941 года приказал подать сигнал "Буря" и поднять стрелковые полки по тревоге и выступить форсированным маршем для занятия участков и районов обороны. В 2.40 22 июня получил приказ вскрыть пакет командира корпуса, хранящийся в моем сейфе, из которого мне стало известно — поднять дивизию по боевой тревоге и действовать согласно принятому мной решению и приказу по дивизии, что мною было сделано по своей инициативе на час раньше", — отметил Зашибилов.

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Беспечность и другие недочеты

По мнению генерал-майора Николая Иванова, который в 1941 году был начальником штаба шестой армии Киевского особого военного округа (Юго-Западного фронта), кроме общего превосходства в силах и внезапности нападения, враг использовал "целый ряд недочетов в действиях наших войск — беспечность, благодушие и надежды, что ничего серьезного немцы не предпримут, ограничившись провокациями".

Участница патриотической акции Линия памяти зажигает свечу на Крымской набережной вдоль Москвы-реки в память о погибших в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Илья Питалев
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Генерал писал, что получая разведывательные сводки, военачальники чувствовали нависающую угрозу, так как разведка довольно точно определила сосредоточение немецких войск.

"Несмотря на безусловные признаки крупного сосредоточения немецких войск, командующий войсками Киевского особого военного округа запретил выдвигать части прикрытия, приводить войска в боевую готовность, а тем более усиливать их даже после начала обстрела госграницы и налетов авиации ночью с 21 на 22 июня 1941 года. Только днем 22 июня это было разрешено, когда немцы уже перешли госграницу и действовали на нашей территории", — сказано в его записках.

По воспоминаниям Иванова, к рассвету 22 июня начали появляться бежавшие с границы семьи пограничников и некоторые жители.

"В городе (Киеве) началась стрельба из некоторых домов и с колоколен по улицам города. Пойманные с оружием оказывались украинскими националистами. При первых же сведениях об обстреле границы военный совет шестой армии предложил выдвинуть немедленно на госграницу все войска, кроме четвертого мехкорпуса, но командующий КОВО вновь запретил это делать", — отмечал военачальник.

В итоге, констатировал Иванов, произошло опоздание с мобилизацией, затруднившее управление войсками.

Первые дни Великой Отечественной войны в архивных кадрах
© РИА Новости / Евгений ХалдейПерейти в фотобанкВ полдень 22 июня 1941 года вся страна слушала радиообращение наркома внутренних дел СССР Вячеслава Молотова, который объявил о нападении Германии. "Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами", - такова была заключительная фраза обращения к советскому народу.Жители столицы 22 июня 1941 года во время объявления по радио правительственного сообщения о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз
© РИА Новости / Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
В полдень 22 июня 1941 года вся страна слушала радиообращение наркома внутренних дел СССР Вячеслава Молотова, который объявил о нападении Германии. "Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами", - такова была заключительная фраза обращения к советскому народу.
© РИА Новости / Казимир ЛишкоПерейти в фотобанкЗа первые 8 часов войны советская армия потеряла 1200 самолетов, из них около 900 были уничтожены еще на земле. На фото: 23 июня 1941 года в Киеве, район Грушки.Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 23 июня 1941 года в Киеве. Район Грушки
© РИА Новости / Казимир Лишко
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За первые 8 часов войны советская армия потеряла 1200 самолетов, из них около 900 были уничтожены еще на земле. На фото: 23 июня 1941 года в Киеве, район Грушки.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкНацистская Германия рассчитывала на стратегию молниеносной войны. Ее план, получивший название "Барбаросса", подразумевал окончание войны до осенней распутицы. На фото: немецкая авиация бомбит советские города. 22 июня 1941 года.22 июня 1941 года немецкая авиация бомбит советские города
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Нацистская Германия рассчитывала на стратегию молниеносной войны. Ее план, получивший название "Барбаросса", подразумевал окончание войны до осенней распутицы. На фото: немецкая авиация бомбит советские города. 22 июня 1941 года.
© РИА Новости / Анатолий ГаранинПерейти в фотобанкНа следующий день после начала войны, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР, была объявлена мобилизация военнообязанных 14 возрастов (1905—1918 годов рождения) в 14 военных округах. В трех остальных округах — Забайкальском, Среднеазиатском и Дальневосточном — мобилизацию провели через месяц под видом "больших учебных сборов". На фото: новобранцы в Москве, 23 июня 1941 года.Мобилизация. Новобранцы. Москва, 23 июня 1941 года
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
На следующий день после начала войны, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР, была объявлена мобилизация военнообязанных 14 возрастов (1905—1918 годов рождения) в 14 военных округах. В трех остальных округах — Забайкальском, Среднеазиатском и Дальневосточном — мобилизацию провели через месяц под видом "больших учебных сборов". На фото: новобранцы в Москве, 23 июня 1941 года.
© РИА Новости / Анатолий ГаранинПерейти в фотобанкОдновременно с Германией, войну СССР объявили Италия и Румыния. Через день к ним присоединилась и Словакия. На фото: танковый полк при Военной Академии механизации и моторизации им. Сталина перед отправкой на фронт. Москва, июнь 1941 года.Танковый полк при Военной Академии механизации и моторизации им. Сталина
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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Одновременно с Германией, войну СССР объявили Италия и Румыния. Через день к ним присоединилась и Словакия. На фото: танковый полк при Военной Академии механизации и моторизации им. Сталина перед отправкой на фронт. Москва, июнь 1941 года.
© РИА Новости / Анатолий ГаранинПерейти в фотобанк23 июня была создана Ставка Главного Командования Вооруженных сил СССР. В августе она была переименована в Ставку Верховного Главнокомандования. На фото: колонны бойцов идут на фронт. Москва, 23 июня 1941 года.Мобилизация. Колонны бойцов движутся на фронт. Москва, 23 июня 1941 года
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
23 июня была создана Ставка Главного Командования Вооруженных сил СССР. В августе она была переименована в Ставку Верховного Главнокомандования. На фото: колонны бойцов идут на фронт. Москва, 23 июня 1941 года.
© РИА Новости / Анатолий ГаранинПерейти в фотобанкГосударственную границу СССР от Баренцева до Черного моря на 22 июня 1941 года охраняли 666 пограничных застав, 485 из них подверглись нападению в первый же день войны. Ни одна из застав, атакованных 22 июня, не отошла без приказа. На фото: дети на улицах города. Москва, 23 июня 1941 год.Дети на улицах города. Москва, 23 июня 1941 год
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
Государственную границу СССР от Баренцева до Черного моря на 22 июня 1941 года охраняли 666 пограничных застав, 485 из них подверглись нападению в первый же день войны. Ни одна из застав, атакованных 22 июня, не отошла без приказа. На фото: дети на улицах города. Москва, 23 июня 1941 год.
© РИА Новости / Михаил ФилимоновПерейти в фотобанкИз 19 600 пограничников, встретивших гитлеровцев 22 июня, в первые дни войны погибли более 16 000. На фото: беженцы. 23 июня 1941 год.Беженцы идут по дороге
© РИА Новости / Михаил Филимонов
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Из 19 600 пограничников, встретивших гитлеровцев 22 июня, в первые дни войны погибли более 16 000. На фото: беженцы. 23 июня 1941 год.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкНа момент начала войны у границ СССР было сосредоточено и развернуто три группы немецких армий: "Север", "Центр" и "Юг". Поддержку им с воздуха осуществляли три воздушных флота. На фото: колхозники строят оборонительные рубежи в прифронтовой полосе.01 июля 1941 года.Колхозники строят оборонительные рубежи в прифронтовой полосе
© РИА Новости
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На момент начала войны у границ СССР было сосредоточено и развернуто три группы немецких армий: "Север", "Центр" и "Юг". Поддержку им с воздуха осуществляли три воздушных флота. На фото: колхозники строят оборонительные рубежи в прифронтовой полосе.01 июля 1941 года.
© РИА Новости / Яков ХалипПерейти в фотобанкАрмия "Север" должна была уничтожить силы СССР в Прибалтике, а также захватить Ленинград и Кронштадт, лишив русский флот его опорных баз на Балтике. "Центр" обеспечивал наступление в Белоруссии и захват Смоленска. Группа армий "Юг" отвечала за наступление на западе Украины. На фото: семья уходит из родного дома в Кировограде. 1 августа 1941 года.Семья уходит из родного дома
© РИА Новости / Яков Халип
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Армия "Север" должна была уничтожить силы СССР в Прибалтике, а также захватить Ленинград и Кронштадт, лишив русский флот его опорных баз на Балтике. "Центр" обеспечивал наступление в Белоруссии и захват Смоленска. Группа армий "Юг" отвечала за наступление на западе Украины. На фото: семья уходит из родного дома в Кировограде. 1 августа 1941 года.
© РИА Новости / Анатолий ГаранинПерейти в фотобанкКроме того, на территории оккупированной Норвегии и в Северной Финляндии у вермахта была отдельная армия "Норвегия", перед которой ставилась цель захватить Мурманск, главную военно-морскую базу Северного флота Полярный, полуостров Рыбачий, а также Кировскую железную дорогу севернее Беломорска. На фото: колонны бойцов движутся на фронт. Москва, 23 июня 1941 года.Мобилизация. Колонны бойцов движутся на фронт. Москва, 23 июня 1941 года
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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Кроме того, на территории оккупированной Норвегии и в Северной Финляндии у вермахта была отдельная армия "Норвегия", перед которой ставилась цель захватить Мурманск, главную военно-морскую базу Северного флота Полярный, полуостров Рыбачий, а также Кировскую железную дорогу севернее Беломорска. На фото: колонны бойцов движутся на фронт. Москва, 23 июня 1941 года.
© РИА Новости / Анатолий ГаранинПерейти в фотобанкФинляндия не позволила Германии нанести удар по СССР со своей территории, однако получила от немецкого главкома Сухопутных войск указание готовиться к началу операции. Не дожидаясь нападения, утром 25 июня советское командование нанесло массированный авиаудар по 18 финским аэродромам. После этого Финляндия объявила, что находится в состоянии войны с СССР. На фото: выпускники Военной академии им. Сталина. Москва, июнь 1941 года.Выпускники Военной Академии им. Сталина
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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Финляндия не позволила Германии нанести удар по СССР со своей территории, однако получила от немецкого главкома Сухопутных войск указание готовиться к началу операции. Не дожидаясь нападения, утром 25 июня советское командование нанесло массированный авиаудар по 18 финским аэродромам. После этого Финляндия объявила, что находится в состоянии войны с СССР. На фото: выпускники Военной академии им. Сталина. Москва, июнь 1941 года.
© РИА Новости / Георгий ЗельмаПерейти в фотобанк27 июня войну СССР объявила и Венгрия. 1 июля по указанию Германии венгерская Карпатская группа войск атаковала советскую 12-ю армию. На фото: медсестры оказывают помощь первым раненым после воздушного налета фашистов под Кишиневом, 22 июня 1941 года.Великая Отечественная война 1941-1945гг. 22 июня 1941г. Медсестры оказывают помощь первым раненым после воздушного налёта фашистов под Кишиневом
© РИА Новости / Георгий Зельма
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27 июня войну СССР объявила и Венгрия. 1 июля по указанию Германии венгерская Карпатская группа войск атаковала советскую 12-ю армию. На фото: медсестры оказывают помощь первым раненым после воздушного налета фашистов под Кишиневом, 22 июня 1941 года.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкС 1 июля по 30 сентября 1941 года РККА и ВМФ СССР проводили Ленинградскую стратегическую операцию. Согласно плану "Барбаросса", захват Ленинграда и Кронштадта был одной из промежуточных целей, вслед за которой должна была быть проведена операция по взятию Москвы. На фото: звено советских истребителей пролетает над Петропавловской крепостью в Ленинграде. 01 августа 1941 года.Звено советских истребителей пролетает над Петропавловской крепостью в Ленинграде
© РИА Новости
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С 1 июля по 30 сентября 1941 года РККА и ВМФ СССР проводили Ленинградскую стратегическую операцию. Согласно плану "Барбаросса", захват Ленинграда и Кронштадта был одной из промежуточных целей, вслед за которой должна была быть проведена операция по взятию Москвы. На фото: звено советских истребителей пролетает над Петропавловской крепостью в Ленинграде. 01 августа 1941 года.
© РИА Новости / Анатолий ЕгоровПерейти в фотобанкОдной из крупнейших операций первых месяцев войны стала оборона Одессы. Бомбардировки города начались 22 июля, а в августе Одесса с суши была окружена немецко-румынскими войсками. На фото: один из первых немецких самолетов, сбитых под Одессой. 1 июля 1941 года.Один из первых немецких самолетов, сбитых под Одессой
© РИА Новости / Анатолий Егоров
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Одной из крупнейших операций первых месяцев войны стала оборона Одессы. Бомбардировки города начались 22 июля, а в августе Одесса с суши была окружена немецко-румынскими войсками. На фото: один из первых немецких самолетов, сбитых под Одессой. 1 июля 1941 года.
© РИА Новости / Яков ХалипПерейти в фотобанкОборона Одессы задерживала продвижение правого крыла войск группы армий "Юг" в течение 73-х дней. За это время немецко-румынские войска потеряли свыше 160 тысяч военнослужащих, около 200 самолетов и до 100 танков. На фото: разведчица Катя из Одессы беседует с бойцами, сидя в повозке. Район Красный Дальник. 01 августа 1941 года.Разведчица Катя из Одессы беседует с бойцами, сидя в повозке
© РИА Новости / Яков Халип
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Оборона Одессы задерживала продвижение правого крыла войск группы армий "Юг" в течение 73-х дней. За это время немецко-румынские войска потеряли свыше 160 тысяч военнослужащих, около 200 самолетов и до 100 танков. На фото: разведчица Катя из Одессы беседует с бойцами, сидя в повозке. Район Красный Дальник. 01 августа 1941 года.
© РИА Новости / В. ЛогиновичПерейти в фотобанкПервоначальный план "Барбаросса" предполагал взятие Москвы в течение первых трех-четырех месяцев войны. Однако, несмотря на успехи вермахта, усилившееся сопротивление советских войск помешало его выполнению. Задержали немецкое наступление битвы за Смоленск, Киев и Ленинград. На фото: зенитчики обороняют небо столицы. 1 августа 1941 года.Зенитчики обороняют небо столицы
© РИА Новости / В. Логинович
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Первоначальный план "Барбаросса" предполагал взятие Москвы в течение первых трех-четырех месяцев войны. Однако, несмотря на успехи вермахта, усилившееся сопротивление советских войск помешало его выполнению. Задержали немецкое наступление битвы за Смоленск, Киев и Ленинград. На фото: зенитчики обороняют небо столицы. 1 августа 1941 года.
© РИА Новости / Анатолий ГаранинПерейти в фотобанкБитва за Москву, которую немцы назвали операцией "Тайфун", началась 30 сентября 1941 года, наступление вели главные силы группы армий "Центр". На фото: цветы раненным бойцам в московском госпитале. 30 июня 1941 года.Цветы раненным бойцам в московском госпитале
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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Битва за Москву, которую немцы назвали операцией "Тайфун", началась 30 сентября 1941 года, наступление вели главные силы группы армий "Центр". На фото: цветы раненным бойцам в московском госпитале. 30 июня 1941 года.
© РИА Новости / Анатолий ГаранинПерейти в фотобанкОборонительный этап московской операции велся до декабря 1941 года. И только в начале 42-го года РККА перешла в наступление, отбросив немецкие войска на 100-250 километров назад. На фото: лучи прожекторов войск ПВО освещают небо Москвы. Июнь 1941 года.Лучи прожекторов войск ПВО освещают небо Москвы. Июнь 1941 год
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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Оборонительный этап московской операции велся до декабря 1941 года. И только в начале 42-го года РККА перешла в наступление, отбросив немецкие войска на 100-250 километров назад. На фото: лучи прожекторов войск ПВО освещают небо Москвы. Июнь 1941 года.
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"Неполная и нерешительная очистка пограничных районов от враждебных элементов, что привело к дезорганизации и стрельбе по нашим войскам. Отсутствие резервов артиллерии для задержки танков противника, слабые средства ПВО, а также неумение организовать противовоздушную и противотанковую оборону", — отмечал недочеты Иванов.

Мобилизация. Колонны бойцов движутся на фронт. Москва, 23 июня 1941 года
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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Иную ситуацию в своей зоне ответственности показал в аналитических записках командующий 72-й стрелковой дивизией (занимавшей 100-километровый участок границы на юго-западе СССР, нынешняя Львовская область Украины) генерал-майор Павел Абрамидзе: "Расположение частей соединения, которым я командовал, надежно обеспечивало до и в первые дни войны, главные и важные направления в полосе дивизии".

"Проведенные нами мероприятия по укреплению государственной границы оборонительными сооружениями … были правильными и реальными, что подтвердилось ходом боевых действий … (Они) полностью обеспечивали развертывание и ведение боевых действий частями вверенного мне соединения. Все части удерживали государственную границу … пока не получили приказ об оставлении границы", — вспоминал Абрамидзе.

О вторжении знали заранее

Как следует из рассекреченных воспоминаний замначальника разведывательного отдела штаба Прибалтийского округа генерал-лейтенанта Кузьмы Деревянко, командование ВС СССР знало о подготовке фашистской Германии к вторжению за два-три месяца до 22 июня, однако относилось к соответствующим разведданным с недоверием.

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"Командование и штаб округа располагали достоверными данными об усилении и непосредственной подготовке Германии к войне против Советского Союза за два-три месяца до начала военных действий. Помимо информации, получаемой разведотделом из различных источников, начальником разведотдела и мною докладывались командованию округом в марте-апреле 1941 года данные личных наблюдений, полученных в результате нашей работы в этот период в Мемельской области, Восточной Пруссии и в Сувалкской области", — писал Деревянко.

По воспоминаниям разведчика, уже в начале июня 1941 года командованию войсками округа доложили о предполагаемом начале наступления гитлеровских войск.

"В последнюю предвоенную неделю эти сведения поступали почти ежедневно, причем за три-четыре дня в них указывалось довольно точно не только о дне, но и о вероятном часе военных действий. Все эти сведения вне очереди докладывались разведотделом начальнику штаба округа и доносились в разведуправление шифром", — констатировал Деревянко.

"Однако у меня сложилось убежденное мнение в том, что командование округом недооценивало надвигающейся угрозы и ко многим данным относилось с недоверием. В большей степени это проявлялось у (начальника штаба округа генерал-лейтенанта) Кленова", — отмечал военачальник.

По его воспоминаниям, работа разведки Северо-Западного фронта значительно улучшилась со второй недели войны, после назначения начальником штаба генерала Николая Ватутина: "Большое внимание уделялось организации отрядов, направляемых в тыл противника с целью разведки и диверсий, а также организации разведывательных радиофицированных точек на территории, занимаемой нашими войсками, на случай их вынужденного отхода".

Генштаб запретил провоцировать немцев

Первый оперативный эшелон советских войск прикрытия не вышел заблаговременно на подготовленные приграничные позиции на западе Украины, чтобы не давать повода для провокаций со стороны немецких войск. Такой вывод следует из записок маршала Ивана Баграмяна, который в 1941 году возглавлял оперативный отдел штаба Киевского округа.

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"Войска прикрытия, первый оперативный эшелон, дислоцировались непосредственно у границ и начали развертывание под прикрытием укрепленных районов с началом военных действий. Заблаговременный их выход на подготовленные позиции Генеральным штабом был запрещен, чтобы не дать повода для провоцирования войны со стороны Германии", — вспоминал Баграмян, отмечая, что механизированные и стрелковые корпуса не успели выйти в намеченные для них районы.

"Начало боевых действий застало их в трех-пяти переходах (100-150 километрах) от рубежа развертывания. Механизированные корпуса в пунктах постоянной дислокации были подняты по боевой тревоге и начали выдвижение в районы сосредоточения с началом боевых действий. Через оперативный отдел штаба Киевского особого военного округа никаких распоряжений о приведении войск в боевую готовность не поступало", — резюмировал маршал.

Неожиданная война

Условия, в которых советские войска вступили в войну, все участники первых боев описывают одним словом — "неожиданно". Ситуация, судя по воспоминаниям участников тех событий, была одинаковой в трех западных округах.

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В Белорусском командный состав 28-го стрелкового корпуса должен был прибыть на показные учения на артполигон район Бреста в 5.00 22 июня. В момент нападения в Брест-Литовске сразу же прекратили работу электрическая и телефонная связь. Так как полевой связи штаб корпуса с дивизиями не имел, то и управление было нарушено. Связь поддерживалась путем посылок на автомашинах офицеров.

В том же округе командир 330-го стрелкового полка 86-й стрелковой дивизии пятого стрелкового корпуса 10-й общевойсковой армии докладывал в 8.00, что с хода контратаковал противника силой больше двух батальонов и во взаимодействии с отдельным разведбатальоном дивизии, пограничной комендатурой и заставами обратил противника в бегство, восстановил утраченное положение пограничными заставами переднего края на участке Смолехи, Зарембы по границе.

Части 99-й стрелковой дивизии 26-й армии Киевского особого военного округа располагались на границе, находясь в постоянной боеготовности, и в очень короткие сроки могли занять свои участки обороны, но противоречивые распоряжения от высшего командования не позволили артиллеристам открыть огонь по противнику до 10.00 часов утра 22 июня. И только в 4.00 23 июня, после 30-минутной артподготовки советские войска выбили противника из занятого им Перемышля и освободили город, где находилось много советских граждан.

Флаг России. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Части дивизий пятой армии Киевского округа вступили в бой с немцами в крайне тяжелых условиях, так как боевые действия начались внезапно и явились неожиданностью, при этом одна треть войск находилась на оборонительных работах, а корпусная артиллерия была на лагерных сборах.

В Прибалтийском особом военном округе немцы начали войну в 4.00 утра 22 июня артиллерийской подготовкой и стрельбой прямой наводкой по огневым точкам, погранзаставами, населенным пунктам, создав много очагов пожаров, после чего перешли в наступление.

Части 10-й стрелковой дивизии отражали огнем атаки немцев и неоднократно переходили в контратаки, вели упорные оборонительные бои на всю глубину предполья до реки Миния, Плунги, Ретовас.

К исходу 22 июня командир дивизии получил приказ от командира корпуса — отходить. Дивизия с 22 июня по 30 сентября, отходя, вела бои в Прибалтике, после чего была погружена на транспорт в Таллине и выведена в Кронштадт, Стрельно.

После первого удара

В целом участники первых дней войны отмечают готовность штабов к управлению войсками. Оправившись от внезапного удара, органы военного управления взяли на себя руководство боевыми действиями. Трудности управления войсками проявлялись практически во всем: неукомплектованность некоторых штабов, отсутствие необходимого количества средств связи, охраны штаба, транспорта для перемещений, нарушенная проволочная связь. Управление тылом было затруднено из-за оставшейся с мирного времени системы снабжения — "округ-полк".

Знамя Победы над Берлином
© РИА Новости / Евгений Халдей
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Воспоминания участников первых дней войны подтверждают, что советское руководство, оценивая сложившуюся к 1941 году обстановку, знало о неполной готовности армии и страны в целом к отражению агрессии со стороны фашистов. Германия, в свою очередь, дополнительно вооружилась за счет потенциала оккупированных европейских государств и имела двухлетний опыт ведения широкомасштабных боевых действий.

Неприведением войск и сил в боеготовность номер один в условиях подготовки вторжения Германии и ее сателлитов руководство СССР надеялось отсрочить начало войны в невыгодных для страны условиях, в частности, незавершенных перевооружении Красной армии и укреплении границы.

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