Генерал в мемуарах написал о беспечности советских войск в преддверии войны

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Беспечность и ряд других недочетов в подготовке советских войск сыграли на руку нацистской Германии перед началом вторжения в Советский Союз, следует из мемуаров генерал-майора Николая Иванова, рассекреченных Минобороны РФ к 76-й годовщине начала войны.

По воспоминаниям генерал-майора Николая Иванова, который в 1941 году был начальником штаба 6-й армии Киевского особого военного округа (Юго-Западного фронта), получая разведывательные сводки, военачальники чувствовали нависающую угрозу, так как разведка довольно точно определила сосредоточение немецких войск.

Кроме общего превосходства в силах и внезапности нападения, враг использовал "целый ряд недочетов в действиях наших войск — беспечность, благодушие и надежды, что ничего серьезного немцы не предпримут, ограничившись провокациями", писал генерал.

"Несмотря на безусловные признаки крупного сосредоточения немецких войск, командующий войсками Киевского особого военного округа запретил выдвигать части прикрытия, приводить войска в боевую готовность, а тем более усиливать их даже после начала обстрела госграницы и налетов авиации ночью с 21 на 22 июня 1941 года. Только днем 22 июня это было разрешено, когда немцы уже перешли госграницу и действовали на нашей территории", — говорится в мемуарах.

По воспоминаниям генерала, к рассвету 22 июня начали появляться бежавшие с границы семьи пограничников и некоторые жители.

"В городе (Киеве) началась стрельба из некоторых домов и с колоколен по улицам города. Пойманные с оружием оказывались украинскими националистами. При первых же сведениях об обстреле границы военный совет 6-й армии предложил выдвинуть немедленно на госграницу все войска, кроме 4-го мехкопуса, но командующий КОВО вновь запретил это делать", — отмечал военачальник.

В итоге, констатировал Иванов, произошло опоздание с мобилизацией, в том числе и частей связи, затруднившее управление войсками.

"Неполная и нерешительная очистка пограничных районов от враждебных элементов, что привело к дезорганизации и стрельбе по нашим войскам. Отсутствие резервов артиллерии для задержки танков противника, слабые средства ПВО, а также неумение организовать противовоздушную и противотанковую оборону", — констатировал генерал.

Мемуары Иванова и еще шести советских полководцев о начале войны, написанные в 1953 году по просьбе Военно-исторического управления Генштаба Советской армии, впервые опубликованы на сайте Минобороны России.