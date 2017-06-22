Военные ТОФ почтили память погибших в Великой отечественной войне

ВЛАДИВОСТОК, 22 июн – РИА Новости. Военные Тихоокеанского флота на кораблях и в частях почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.

"На ТОФ состоялись мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби. Начались они на Камчатке. В Петропавловске-Камчатском командованием группировки войск и сил на Северо-востоке России, ветеранами войны и ТОФ были возложены цветы и венки к стене памяти на аллее славы. В Вилючинске на главной площади города состоялся митинг, в котором приняли участие командование и военнослужащие подводных сил ТОФ, ветераны и члены всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия", — сообщил Матвеев.

Участники митинга возложили цветы и венки к мемориалу в честь подводников, погибших при выполнении боевых задач.

Во Владивостоке на кораблях и в частях рано утром состоялись памятные построения личного состава, митинги, на которых были приспущены корабельные флаги. На мемориале "Боевая слава Тихоокеанского флота" представители командования флота, власти, ветераны Великой Отечественной войны и ТОФ возложили венки и цветы к Вечному огню.

Памятные мероприятия по погибшим в годы Великой Отечественной войны прошли во всех местах дислокации частей ТОФ, добавил Матвеев.