Командующий войсками ЦВО начал проверку 201-й военной базы в Таджикистане

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) России генерал Владимир Зарудницкий прибыл в Таджикистан для проверки 201-й военной базы РФ, сообщил помощник командующего войсками ЦВО полковник Ярослав Рощупкин.

"Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Владимир Зарудницкий прибыл в Таджикистан, где приступил к инспекции воинских частей и подразделений 201-й базы. Комплексная рабочая группа штаба ЦВО проверяет соединение по вопросам боеготовности, боевой подготовки, состава, состояния, укомплектованности и другим", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Зарудницкий проведет серию рабочих встреч с руководством министерства обороны Таджикистана. Будет обсуждаться обстановка в Центральной Азии, стороны проведут анализ итогов завершившегося 1 июня учения "Душанбе-Антитеррор – 2017", планируется выработать меры по дальнейшему повышению оперативной совместимости органов управления и войск двух армий, уточнить планы совместной боевой подготовки.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 регионов Российской Федерации. Также в состав крупнейшего в российских Вооруженных силах округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база, дислоцированная в Таджикистане, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.