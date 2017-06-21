Песков переадресовал Минобороны вопрос о сближении F-16 и самолета Шойгу

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны РФ вопрос о том, доложено ли главе российского государства о попытке истребителя НАТО приблизиться к самолету министра обороны РФ Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтики.

Ранее сообщалось, что натовский истребитель F-16 попытался приблизиться к самолету министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтики, но его "отогнал" российский Су-27.

"Не знаю пока, не могу вам сказать, это нужно, наверное, в Минобороны спрашивать", — ответил Песков на вопрос о том, доложено ли Путину об инциденте.

В среду в Калининграде Шойгу проведет выездное заседание коллегии военного ведомства, которое будет посвящено вопросам обеспечения безопасности на западном стратегическом направлении.