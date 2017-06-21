В ЗВО "захватили в заложники" 30 журналистов на курсах "Бастион"

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В ходе практических занятий в учебном центре Западного военного округа (ЗВО) на учебных курсах "Бастион" мотострелки "захватили в заложники" 30 журналистов, сообщает департамент информации массовых коммуникаций Минобороны России.

Уточняется, что одна из основных целей курсов – предоставить журналистам возможность оценить свои способности и задуматься над выбором своей специализации. Отмечается, что "практика показывает, что не все журналисты, специализирующиеся на военной тематике, выдерживают это испытание".

"В рамках проводимых учебно-практических курсов "Бастион" на полигоне Окружного учебного центра ЗВО военнослужащие-разведчики мотострелкового соединения "захватили в заложники" обучаемых журналистов с применением элементов повышенных физических и психологических нагрузок, после чего профессиональные инструкторы провели для слушателей курсов мастер-класс по основам поведенческих норм и правил в случае захвата их в заложники при исполнении служебных обязанностей", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, были проведены практические занятия по действиям в случае попадания в район минной опасности. Военные инженеры обучали журналистов определять демаскирующие признаки минно-взрывных устройств, мест их возможной установки, действовать в случае обнаружения взрывных устройств и многому другому. Помимо этого, занятие по инженерной подготовке проводили офицеры инженерных войск с большим практическим опытом, в том числе при разминировании Пальмиры в Сирии.

"На занятиях учебно-практических курсов "Бастион" представителям информационных структур предоставляется возможность приобрести практические навыки и получить знания, которые помогут им сохранить жизнь, а также позволят адекватно и эффективно работать в экстремальных условиях", — добавляется в сообщении.

"Бастион" — это учебные курсы, в рамках которых осуществляется практическая подготовка журналистов к работе в кризисных ситуациях, зонах военных конфликтов при освещении антитеррористических, миротворческих, гуманитарных операций, а также массовых беспорядков и стихийных бедствий.