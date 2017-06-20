Корабли Балтийского флота уничтожили подлодку условного противника

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Экипажи малых противолодочных кораблей Балтийской военно-морской базы успешно отработали поиск, обнаружение и уничтожение подлодки условного противника, сообщил начальник отдела информобеспечения пресс-службы ЗВО по Балтфлоту капитан первого ранга Роман Мартов.
Отмечается, что по замыслу учений предположительно в районе сосредоточения группировки Балтфлота находилась подлодка условного противника, экипажу которой была поставлена задача уничтожения судов обеспечения.
Согласно сообщению, для решения задачи были направлены малые противолодочные корабли и вертолет морской авиации флота Ка-27ПЛ. Вертолет обнаружил цель и передал координаты подлодки экипажам малых противолодочных кораблей.
Экипажи кораблей также провели комплекс мероприятий по классификации и слежению за подлодкой с помощью подкильных гидроакустических станций. После чего обнаруженная субмарина была условно уничтожена с помощью реактивных бомбовых установок и торпедного вооружения кораблей.