"Рособоронэкспорт" с начала года продал оружия на $5 миллиардов

ЛЕ БУРЖЕ, 19 июн — РИА Новости. "Рособоронэкспорт" с начала года продал оружия и военной техники на сумму более 5 миллиардов долларов, портфель заказов составляет примерно 45 миллиардов долларов, сообщил гендиректор Александр Михеев журналистам в понедельник.

"В рамках исполнения плановых контрактов в 2017 году "Рособоронэкспорт" продал оружия и вооружений на сегодня на сумму более 5 миллиардов долларов. Портфель заказов составляет около 45 миллиардов долларов. С начала года заключены контракты на сумму около 8 миллиардов долларов", — сказал Михеев в рамках авиакосмического салона во французском Ле Бурже.