Россия выполняет экспортные контракты на поставку 106 вертолетов

ЛЕ БУРЖЕ, 19 июн — РИА Новости. "Рособоронэкспорт" в этом году выполняет экспортные контракты на поставку 106 вертолетов, портфель заказов по этой тематике составляет $4,7 миллиарда долларов, сообщил в понедельник гендиректор компании Александр Михеев.

"Мы сегодня реализуем контракты на поставку 106 вертолетов для иностранных заказчиков. Общий портфель заказов на вертолетную технику у "Рособоронэкспорта" на сегодня составляет 4,7 миллиарда долларов", — сказал Михеев в ходе авиакосмического салона во французском Ле Бурже.

По его словам, запросы иностранных заказчиков, в первую очередь, касаются вертолетов Ми-17, Ми-26, Ми-28 и Ка-52. При этом Михеев признал, что падение спроса на вертолетную технику в мире действительно существует, но, по его словам, оно не критичное, особенно для российских вертолетов.