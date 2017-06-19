"Петр Великий" и "Маршал Устинов" выполнили стрельбы в Баренцевом море

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Крейсеры "Петр Великий" и "Маршал Устинов" провели совместные стрельбы в Баренцевом море, сообщил врио начальника пресс-службы Северного флота капитан второго ранга Андрей Лузик.

"Боевые расчёты тяжёлого атомного ракетного крейсера "Пётр Великий" и ракетного крейсера "Маршал Устинов" выполнили совместные артиллерийские стрельбы в полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море", — сказал он.

Лузик отметил, что боевые упражнения носили плановый характер и места проведения учений были заранее закрыты для судоходства и полётов авиации. В ходе учений экипажи крейсеров отработали ведение боя с отрядом кораблей условного противника. Стрельбы по морской цели последовательно выполнили боевые расчёты батарей универсального калибра АК-130.

"Во взаимодействии с лётчиками смешанного авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота, экипажи "Петра Великого" и "Маршала Устинова" провели учение по отражению внезапных атак самолётов и авиационных ракет, пикирующих на корабли соединения. В ходе учения военные моряки выполнили артиллерийские стрельбы по имитированным воздушным целям, выставленным самолётами", — заключил он.