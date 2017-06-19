Глава ФСВТС рассказал о проблемах при экспорте оружия в условиях санкций

© РИА Новости / Игорь Зарембо Перейти в фотобанк Россия не повезла в Ле Бурже натурные экспонаты Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) непросто работать в условиях санкций Запада – тем не менее, действуют соглашения о ВТС с 98 странами, заявил в понедельник директор ФСВТС Дмитрий Шугаев.

"Работать в условиях санкций занятие неблагодарное, проблемы серьезные… Тем не менее, 98 соглашений подписаны", — сказал Шугаев на авиасалоне во французском Ле Бурже.