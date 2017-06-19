На Тихоокеанском флоте стартовал конкурс "Морской десант - 2017"

ВЛАДИВОСТОК, 19 июн – РИА Новости. Конкурс по полевой выучке среди подразделений морской пехоты береговых войск Военно-морского флота РФ "Морской десант — 2017" впервые стартовал на полигоне Тихоокеанского флота "Бамбурово", сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.

"В ближайшие 10 дней морские пехотинцы Тихоокеанского, Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, а также курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища будут выявлять лучшую команду, которая будет отстаивать честь морской пехоты России на международных соревнованиях", — сообщил Матвеев.

Конкурс "Морской десант — 2017" пройдет в три этапа. На первом этапе каждому военнослужащему предстоит преодолеть 600-метровую полосу препятствий. Второй этап "Тропа выживания" участники конкурса будут проходить в составе отделений. К завершающему этапу "Эстафета" будут привлекаться по три экипажа от каждой команды.

Конкурс пройдет до 29 июня.