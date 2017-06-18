Тральщик Севфлота поразил воздушные и морские цели на учениях в Белом море

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Экипаж тральщика РТ-236 Беломорской Военно-морской базы поразил воздушные и морские цели в ходе учебных артиллерийских стрельб в Белом море, сообщил врио начальника пресс-службы Северного флота капитан второго ранга Андрей Лузик.

"Экипаж рейдового тральщика РТ-236 Беломорской Военно-морской базы провёл артиллерийские стрельбы в полигонах боевой подготовки Северного флота в Белом море. Боевые упражнения по поражению воздушных и морских целей были выполнены в рамках корабельного боевого учения по организации ведения боевых действий отдельным кораблём", — рассказал Лузик.

Он уточнил, что боевые расчеты артиллерийской установки поразили условный летательный аппарат и надводный корабль противника, а также уничтожили плавающие мины.

Также экипаж военного корабля отработал задачи по обеспечению противоподводно-диверсионной обороны на незащищённом рейде и провел гранатометание и защитил корабль от последствий применения оружия массового поражения. После успешного выполнения учебно-боевых задач в море тральщик прибыл в постоянный пункт базирования.