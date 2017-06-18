Военные из России и ФРГ в сентябре проведут поисковые работы в Ленобласти

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Военнослужащие Вооруженных сил России и бундесвера в сентябре проведут совместные поисковые работы и мероприятия по уходу за воинскими захоронениями на территории Ленинградской и Псковской областей, сообщил в воскресенье журналистам заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

"Согласно плану международной деятельности Министерства обороны на территории России с 3 по 15 сентября предусмотрено проведение совместных поисковых работ и мероприятий по уходу за российскими и немецкими воинскими захоронениями военнослужащими бундесвера и личным составом 90-го отдельного специального поискового батальона Западного военного округа", — сказал Булгаков.

По его словам, предварительно в конце июня представители Минобороны России и Германии проведут рекогносцировку района совместных поисковых работ в Ленинградской области, а также определят воинские захоронения, где будут вестись работы по уходу за ними.

В частности, уточнил замминистра, планируется посещение немецких воинских захоронений в деревне Сологубовка (Ленинградская область) и городе Себеж (Псковская область), российских воинских захоронений на Синявинских высотах и "Невском пяточке". По итогам рекогносцировки, будет подготовлен конкретный план работ военнослужащих двух государств.