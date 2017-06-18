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Безопасность

Морские пехотинцы Каспийской флотилии проводят учения в Дагестане

08:1018.06.2017
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© Фото : предоставлено пресс-службой Южного военного округаКаспийская флотилия. Архивное фотоКаспийская флотилия. Архивное фото
© Фото : предоставлено пресс-службой Южного военного округа

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) в рамках проверки боеготовности совершили комбинированный марш с крымского полигона Опук на дагестанский учебно-тренировочный комплекс Дальний, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

Корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии. Архивное фото
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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На Каспийской флотилии прошли антитеррористические учения
"Передислокация на расстояние свыше 1 тысячи километров осуществлялась железнодорожными эшелонами, самолетами военно-транспортной авиации, а также по морю от Крыма до Новороссийска на большом десантном корабле", — сказал Астафьев.

По его словам, на полигоне Дальний подразделения морской пехоты КФл проведут учения вместе с мотострелковыми частями 58-й общевойсковой армии ЮВО, а также силами армейской авиации 4 А ВВС и ПВО. Астафьев отметил, что подразделения в составе межвидовых тактических групп отработают учебно-боевые задачи маневренной обороны.

"Во взаимодействии с подразделениями армейской разведки и артиллерии командиры подразделений морской пехоты обеспечат уничтожение целей условного противника с применение разведывательных огневых контуров. Непременным условием выполнения огневых задач станет использование возможностей беспилотных летательных аппаратов", — пояснил он.

Ранее подразделения морской пехоты КФл успешно выполнили тактические маневры на крымском побережье полигона Опук, добавил Астафьев.

С 1 июня 2017 года под руководством командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковника Александра Дворникова проводится проверка боевой готовности нескольких соединений и воинских частей в Чечне, Дагестане, Южной Осетии, Краснодарском крае. Всего к практическим действиям привлечено более 6,5 тысячи военнослужащих и около 1,5 тысячи единиц военной и специальной техники мотострелковых, танковых, артиллерийских подразделений, а также подразделения морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Будни морской пехоты
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкДень морской пехоты в России отмечается ежегодно 27 ноября. Праздник учрежден в соответствии с приказом главкома Военно-морского флота (ВМФ) РФ от 19 ноября 1995 года.Атакует морская пехота
© РИА Новости / Виталий Аньков
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День морской пехоты в России отмечается ежегодно 27 ноября. Праздник учрежден в соответствии с приказом главкома Военно-морского флота (ВМФ) РФ от 19 ноября 1995 года.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкМорская пехота – высокомобильный род береговых войск ВМФ России. Она предназначена для ведения боевых действий в составе морских, воздушных, воздушно-морских десантов и захвата участков морского побережья и береговых объектов противника.Артиллеристы бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Морская пехота – высокомобильный род береговых войск ВМФ России. Она предназначена для ведения боевых действий в составе морских, воздушных, воздушно-морских десантов и захвата участков морского побережья и береговых объектов противника.
© РИА Новости / Тарас ЛитвиненкоПерейти в фотобанкМорская пехота также привлекается для прикрытия и обороны военно-морских баз и удержания занятых плацдармов.Морская пехота Черноморского флота России
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
Морская пехота также привлекается для прикрытия и обороны военно-морских баз и удержания занятых плацдармов.
© РИА Новости / Евгений ХалдейПерейти в фотобанкВ годы Великой Отечественной войны на фронтах сражались 21 бригада, более 30 морских стрелковых бригад, несколько десятков отдельных полков и батальонов морской пехоты общей численностью около 150 тысяч человек. Противник называл их "черной смертью".Морские пехотинцы во время Великой Отечественной войны
© РИА Новости / Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
В годы Великой Отечественной войны на фронтах сражались 21 бригада, более 30 морских стрелковых бригад, несколько десятков отдельных полков и батальонов морской пехоты общей численностью около 150 тысяч человек. Противник называл их "черной смертью".
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкМорские пехотинцы во время генеральной репетиции военно-морского парада, посвященного Дню Военно-морского флота России.Показательные выступления морских пехотинцев во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Морские пехотинцы во время генеральной репетиции военно-морского парада, посвященного Дню Военно-морского флота России.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкЧасти морской пехоты высаживаются на берег с десантных кораблей и катеров либо десантируются вертолетами корабельного и берегового базирования при огневой поддержке кораблей и морской авиации.Бронетранспортеры с морскими пехотинцами во время учений в Приморье
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Части морской пехоты высаживаются на берег с десантных кораблей и катеров либо десантируются вертолетами корабельного и берегового базирования при огневой поддержке кораблей и морской авиации.
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкПоказательные выступления морских пехотинцев Балтийского флота на воинском полигоне ЗВО "Хмелевка" перед стартом военно-спортивной игры "Гонка героев", посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.Морские пехотинцы Балтийского Флота
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Показательные выступления морских пехотинцев Балтийского флота на воинском полигоне ЗВО "Хмелевка" перед стартом военно-спортивной игры "Гонка героев", посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ годы Великой Отечественной войны морские пехотинцы участвовали в обороне Москвы, Ленинграда, Одессы, Севастополя, Мурманска, Сталинграда, Новороссийска, Керчи. Несколько бригад в составе сухопутных фронтов дошли до Берлина.Морские пехотинцы во время боя в Севастополе во время Великой Отечественной войны
© РИА Новости
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В годы Великой Отечественной войны морские пехотинцы участвовали в обороне Москвы, Ленинграда, Одессы, Севастополя, Мурманска, Сталинграда, Новороссийска, Керчи. Несколько бригад в составе сухопутных фронтов дошли до Берлина.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкМорские пехотинцы во время праздничных мероприятий, посвященных Дню морской пехоты в Севастополе.Морские пехотинцы во время праздничных мероприятий посвященных Дню морской пехоты в Севастополе
© РИА Новости / Василий Батанов
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Морские пехотинцы во время праздничных мероприятий, посвященных Дню морской пехоты в Севастополе.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкТренировка морских пехотинцев на острове Русский, Приморский край.Тренировка морских пехотинцев на острове Русский
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Тренировка морских пехотинцев на острове Русский, Приморский край.
© РИА Новости / И. ГричерПерейти в фотобанкМорские пехотинцы участвовали в освобождении Варшавы, Праги и Белграда от немецко-фашистских захватчиков. В августе 1945 года они действовали против Японии на Курилах и Сахалине.Солдаты морской пехоты
© РИА Новости / И. Гричер
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Морские пехотинцы участвовали в освобождении Варшавы, Праги и Белграда от немецко-фашистских захватчиков. В августе 1945 года они действовали против Японии на Курилах и Сахалине.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкВ составе подразделений антитеррора морская пехота участвует в дальних походах боевых кораблей ВМФ РФ, успешно отрабатывает задачи в ходе международных и флотских учений.Морские пехотинцы во время празднования Дня Военно-морского флота России в Севастополе
© РИА Новости / Василий Батанов
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В составе подразделений антитеррора морская пехота участвует в дальних походах боевых кораблей ВМФ РФ, успешно отрабатывает задачи в ходе международных и флотских учений.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ распоряжении российских пехотинцев плавающая боевая техника, переносные противотанковые и зенитные комплексы и автоматическое стрелковое оружие.Морской пехотинец на выставке вооружений и спецоборудования во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
В распоряжении российских пехотинцев плавающая боевая техника, переносные противотанковые и зенитные комплексы и автоматическое стрелковое оружие.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкМорские пехотинцы Тихоокеанского флота во время празднования Дня Военно-морского флота во Владивостоке.Показательные выступления морских пехотинцев во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Морские пехотинцы Тихоокеанского флота во время празднования Дня Военно-морского флота во Владивостоке.
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© РИА Новости / К. Куличенко
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За проявленный героизм в годы ВОВ десятки соединений морской пехоты были удостоены гвардейских званий и почетных наименований. Десятки тысяч морских пехотинцев были награждены орденами и медалями, более 150 – удостоены звания Героя Советского Союза.
© РИА Новости / Михаил ФомичевПерейти в фотобанкСовременная морская пехота в ВМФ РФ состоит из дивизий, отдельных бригад, полков и батальонов. В её состав входят соединения и воинские части Тихоокеанского, Северного, Балтийского, Черноморского флота и Каспийской флотилии.Учения морских пехотинцев Северного флота
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Современная морская пехота в ВМФ РФ состоит из дивизий, отдельных бригад, полков и батальонов. В её состав входят соединения и воинские части Тихоокеанского, Северного, Балтийского, Черноморского флота и Каспийской флотилии.
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© РИА Новости / Виталий Аньков
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В настоящее время "черные береты" несут службу на кораблях постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море, а также на кораблях Северного и Тихоокеанского флотов, выполняющих задачи в различных районах Мирового океана.
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© РИА Новости / Виталий Аньков
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Морские пехотинцы во время соревнований по армспорту.
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Части морской пехоты привлекались к выполнению специальных задач в Египте, Сирии, Анголе, Гвинее, Йемене, Эфиопии, Вьетнаме.
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© РИА Новости / Виталий Аньков
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В 1990-е годы части и подразделения морской пехоты Северного, Балтийского и Тихоокеанского флотов участвовали в восстановлении конституционного порядка в Чеченской республике.
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