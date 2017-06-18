Морские пехотинцы Каспийской флотилии проводят учения в Дагестане
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) в рамках проверки боеготовности совершили комбинированный марш с крымского полигона Опук на дагестанский учебно-тренировочный комплекс Дальний, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.
"Передислокация на расстояние свыше 1 тысячи километров осуществлялась железнодорожными эшелонами, самолетами военно-транспортной авиации, а также по морю от Крыма до Новороссийска на большом десантном корабле", — сказал Астафьев.
По его словам, на полигоне Дальний подразделения морской пехоты КФл проведут учения вместе с мотострелковыми частями 58-й общевойсковой армии ЮВО, а также силами армейской авиации 4 А ВВС и ПВО. Астафьев отметил, что подразделения в составе межвидовых тактических групп отработают учебно-боевые задачи маневренной обороны.
"Во взаимодействии с подразделениями армейской разведки и артиллерии командиры подразделений морской пехоты обеспечат уничтожение целей условного противника с применение разведывательных огневых контуров. Непременным условием выполнения огневых задач станет использование возможностей беспилотных летательных аппаратов", — пояснил он.
Ранее подразделения морской пехоты КФл успешно выполнили тактические маневры на крымском побережье полигона Опук, добавил Астафьев.
С 1 июня 2017 года под руководством командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковника Александра Дворникова проводится проверка боевой готовности нескольких соединений и воинских частей в Чечне, Дагестане, Южной Осетии, Краснодарском крае. Всего к практическим действиям привлечено более 6,5 тысячи военнослужащих и около 1,5 тысячи единиц военной и специальной техники мотострелковых, танковых, артиллерийских подразделений, а также подразделения морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии.
День морской пехоты в России отмечается ежегодно 27 ноября. Праздник учрежден в соответствии с приказом главкома Военно-морского флота (ВМФ) РФ от 19 ноября 1995 года.
Морская пехота – высокомобильный род береговых войск ВМФ России. Она предназначена для ведения боевых действий в составе морских, воздушных, воздушно-морских десантов и захвата участков морского побережья и береговых объектов противника.
Морская пехота также привлекается для прикрытия и обороны военно-морских баз и удержания занятых плацдармов.
В годы Великой Отечественной войны на фронтах сражались 21 бригада, более 30 морских стрелковых бригад, несколько десятков отдельных полков и батальонов морской пехоты общей численностью около 150 тысяч человек. Противник называл их "черной смертью".
Морские пехотинцы во время генеральной репетиции военно-морского парада, посвященного Дню Военно-морского флота России.
Части морской пехоты высаживаются на берег с десантных кораблей и катеров либо десантируются вертолетами корабельного и берегового базирования при огневой поддержке кораблей и морской авиации.
Показательные выступления морских пехотинцев Балтийского флота на воинском полигоне ЗВО "Хмелевка" перед стартом военно-спортивной игры "Гонка героев", посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В годы Великой Отечественной войны морские пехотинцы участвовали в обороне Москвы, Ленинграда, Одессы, Севастополя, Мурманска, Сталинграда, Новороссийска, Керчи. Несколько бригад в составе сухопутных фронтов дошли до Берлина.
Морские пехотинцы во время праздничных мероприятий, посвященных Дню морской пехоты в Севастополе.
Тренировка морских пехотинцев на острове Русский, Приморский край.
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