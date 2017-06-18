Морские пехотинцы Каспийской флотилии проводят учения в Дагестане

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) в рамках проверки боеготовности совершили комбинированный марш с крымского полигона Опук на дагестанский учебно-тренировочный комплекс Дальний, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

"Передислокация на расстояние свыше 1 тысячи километров осуществлялась железнодорожными эшелонами, самолетами военно-транспортной авиации, а также по морю от Крыма до Новороссийска на большом десантном корабле", — сказал Астафьев.

По его словам, на полигоне Дальний подразделения морской пехоты КФл проведут учения вместе с мотострелковыми частями 58-й общевойсковой армии ЮВО, а также силами армейской авиации 4 А ВВС и ПВО. Астафьев отметил, что подразделения в составе межвидовых тактических групп отработают учебно-боевые задачи маневренной обороны.

"Во взаимодействии с подразделениями армейской разведки и артиллерии командиры подразделений морской пехоты обеспечат уничтожение целей условного противника с применение разведывательных огневых контуров. Непременным условием выполнения огневых задач станет использование возможностей беспилотных летательных аппаратов", — пояснил он.

Ранее подразделения морской пехоты КФл успешно выполнили тактические маневры на крымском побережье полигона Опук, добавил Астафьев.

С 1 июня 2017 года под руководством командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковника Александра Дворникова проводится проверка боевой готовности нескольких соединений и воинских частей в Чечне, Дагестане, Южной Осетии, Краснодарском крае. Всего к практическим действиям привлечено более 6,5 тысячи военнослужащих и около 1,5 тысячи единиц военной и специальной техники мотострелковых, танковых, артиллерийских подразделений, а также подразделения морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии.