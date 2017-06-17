Десантники в этом году примут участие в 5 учениях с иностранными военными

Артиллерийская стрельба во время военных соревнований Десантный взвод - 2017 на полигоне Раевский в Новороссийске. Архивное фото

Артиллерийская стрельба во время военных соревнований Десантный взвод - 2017 на полигоне Раевский в Новороссийске. Архивное фото

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России до конца года примут участие в пяти совместных учениях с подразделениями иностранных государств, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"До конца текущего года подразделения Воздушно-десантных войск России примут участие в пяти совместных учениях с подразделениями иностранных государств. Воздушно-десантные войска ежегодно наращивают количество совместных мероприятий с подразделениями иностранных государств: так, в 2016 году проведено 55 мероприятий, на 2017 год запланировано более 70", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, с начала года российские десантники уже приняли участие в четырех совместных тактических учениях, три из которых проводились в Белоруссии. Также до конца года запланированы визиты российских делегаций ВДВ в более чем 10 стран мира для консультаций по взаимному сотрудничеству. Планируется, что Россию с соответствующими визитами посетят иностранные военные делегации из пяти стран Восточной Азии и Африки.

Все мероприятия будут проводиться в соответствии с планом международной деятельности Минобороны на 2017 год.