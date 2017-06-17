Под Воронежем проходят авиационное шоу и набор контрактников

ПОЛИГОН ПОГОНОВО (Воронежская обл.), 17 июн – РИА Новости. Масштабное авиационное шоу "Авиамикс" и акция по набору контрактников начались на полигоне под Воронежем, эти мероприятия проходят в рамках всероссийского этапа конкурса "Авиадартс-2017", сообщил главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Виктор Бондарев.
Бондарев напомнил, что нынешний этап "Авиадартса" посвящен 80-летию беспосадочного перелета через Северный Полюс в Америку экипажа Валерия Чкалова. "С того дня прошло 80 лет, и сегодня мы отметим геройский подвиг нашего прекрасного летчика", — сказал главком.
Бондарев также отметил, что в шоу "Авиамикс" участвует самая современная авиация ВКС. Новинкой этого года станет выступление авиагруппы "Соколы России" на сверхманевренных истребителях Су-35, имитация дозаправки истребителей в воздухе и высадка десанта из вертолетов.
"Сегодня вы увидите пару Т-50 (ПАК ФА), выполняющих пилотаж, вы увидите прекрасные вертолеты Ми-28 и Ка-52, самолеты Су-35, Су-30, Су-34. Все они сегодня будут в небе", — сказал генерал.
Всероссийский этап конкурса "Авиадартс-2017" проходит с 14 по 27 июня. В нем принимают участие более 60 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации, соединений и частей ВКС и военных округов.
На фото: многоцелевой истребитель СУ-30СМ на отборочном этапе конкурса "Авиадартс-2017".
На фото: многоцелевые истребители СУ-30СМ готовятся к тренировке на отборочном этапе конкурса "Авиадартс-2017" в Крымске.
На фото: турбины многоцелевого истребителя СУ-30СМ.
На фото: заправка многоцелевого истребителя СУ-30СМ перед началом тренировки.
На фото: навесное оборудование многоцелевой истребитель СУ-30СМ перед тренировкой на отборочном этапе конкурса "Авиадартс-2017" в Крымске.
На фото: многоцелевой истребитель СУ-30СМ приземлился во время тренировки на отборочном этапе конкурса "Авиадартс-2017".
На фото: многоцелевой истребитель СУ-30СМ во время тренировки в Крымске.