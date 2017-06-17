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Под Воронежем проходят авиационное шоу и набор контрактников

11:0917.06.2017
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© РИА Новости / Георгий ЗимаревПерейти в фотобанкТурбины многоцелевого истребителя СУ-30СМ. Архивное фотоТурбины многоцелевого истребителя СУ-30СМ. Архивное фото
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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ПОЛИГОН ПОГОНОВО (Воронежская обл.), 17 июн – РИА Новости. Масштабное авиационное шоу "Авиамикс" и акция по набору контрактников начались на полигоне под Воронежем, эти мероприятия проходят в рамках всероссийского этапа конкурса "Авиадартс-2017", сообщил главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Виктор Бондарев.

Авиадартс. Архивное фото
© РИА Новости / Марина Лысцева
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В Воронежской области стартует "Авиадартс-2017"
"Мы начали третий этап соревнований по летной выучке экипажей ВКС, а также, пользуясь случаем, проводим сегодня акцию "Служба по контракту — твой выбор!", агитируем молодых людей поступать в военные вузы, в летные училища нашей страны", — сказал он.

Бондарев напомнил, что нынешний этап "Авиадартса" посвящен 80-летию беспосадочного перелета через Северный Полюс в Америку экипажа Валерия Чкалова. "С того дня прошло 80 лет, и сегодня мы отметим геройский подвиг нашего прекрасного летчика", — сказал главком.

Бондарев также отметил, что в шоу "Авиамикс" участвует самая современная авиация ВКС. Новинкой этого года станет выступление авиагруппы "Соколы России" на сверхманевренных истребителях Су-35, имитация дозаправки истребителей в воздухе и высадка десанта из вертолетов.

"Сегодня вы увидите пару Т-50 (ПАК ФА), выполняющих пилотаж, вы увидите прекрасные вертолеты Ми-28 и Ка-52, самолеты Су-35, Су-30, Су-34. Все они сегодня будут в небе", — сказал генерал.

Всероссийский этап конкурса "Авиадартс-2017" проходит с 14 по 27 июня. В нем принимают участие более 60 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации, соединений и частей ВКС и военных округов.

Подготовка экипажей истребителей к конкурсу "Авиадартс"
© РИА Новости / Георгий ЗимаревПерейти в фотобанк"Авиадартс" - это прикладные состязания между военными лётчиками в умении преодолевать систему ПВО условного противника.

На фото: многоцелевой истребитель СУ-30СМ на отборочном этапе конкурса "Авиадартс-2017".Подготовка экипажей авиационной дивизии к конкурсу Авиадартс-2017
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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"Авиадартс" - это прикладные состязания между военными лётчиками в умении преодолевать систему ПВО условного противника.

На фото: многоцелевой истребитель СУ-30СМ на отборочном этапе конкурса "Авиадартс-2017".
© РИА Новости / Георгий ЗимаревПерейти в фотобанкПилот истребителя СУ-30СМ отмечается в журнале перед тренировкой на отборочном этапе конкурса "Авиадартс-2017".Пилот многоцелевого истребителя СУ-30СМ отмечается в журнале перед тренировкой на отборочном этапе конкурса Авиадартс-2017 в Крымске
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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Пилот истребителя СУ-30СМ отмечается в журнале перед тренировкой на отборочном этапе конкурса "Авиадартс-2017".
© РИА Новости / Георгий ЗимаревПерейти в фотобанкНа "Авиадартсе" экипажи истребителей соревнуются в умении поражать наземные цели с помощью ракет и авиационных пушек.

На фото: многоцелевые истребители СУ-30СМ готовятся к тренировке на отборочном этапе конкурса "Авиадартс-2017" в Крымске.Многоцелевой истребитель СУ-30СМ готовится к тренировке на отборочном этапе конкурса Авиадартс-2017 в Крымске
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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На "Авиадартсе" экипажи истребителей соревнуются в умении поражать наземные цели с помощью ракет и авиационных пушек.

На фото: многоцелевые истребители СУ-30СМ готовятся к тренировке на отборочном этапе конкурса "Авиадартс-2017" в Крымске.
© РИА Новости / Георгий ЗимаревПерейти в фотобанкПодготовка парашюта истребителя СУ-30СМ перед тренировочным вылетом.Подготовка парашюта многоцелевого истребителя СУ-30СМ перед тренировочным вылетом на отборочном этапе конкурса Авиадартс-2017 в Крымске
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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Подготовка парашюта истребителя СУ-30СМ перед тренировочным вылетом.
© РИА Новости / Георгий ЗимаревПерейти в фотобанкРучка катапульты на многоцелевом истребителе СУ-30СМ.Ручка катапульты на многоцелевом истребителе СУ-30СМ перед тренировкой на отборочном этапе конкурса Авиадартс-2017 в Крымске
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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Ручка катапульты на многоцелевом истребителе СУ-30СМ.
© РИА Новости / Георгий ЗимаревПерейти в фотобанк"Авиадартс-2017" пройдет летом в Китае в рамках Армейских международных игр.

На фото: турбины многоцелевого истребителя СУ-30СМ.Турбины многоцелевого истребителя СУ-30СМ в Крымске
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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"Авиадартс-2017" пройдет летом в Китае в рамках Армейских международных игр.

На фото: турбины многоцелевого истребителя СУ-30СМ.
© РИА Новости / Георгий ЗимаревПерейти в фотобанкСамолёт-заправщик Ил-78 взлетает во время тренировки на отборочном этапе конкурса.Самолёт-заправщик Ил-78 взлетает во время тренировки на отборочном этапе конкурса Авиадартс-2017 в Крымске
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
Самолёт-заправщик Ил-78 взлетает во время тренировки на отборочном этапе конкурса.
© РИА Новости / Георгий ЗимаревПерейти в фотобанкКонкурс "Авиадартс" проходит в два этапа: полет по маршруту и полет на атаку по цели.

На фото: заправка многоцелевого истребителя СУ-30СМ перед началом тренировки.Заправка многоцелевого истребителя СУ-30СМ перед началом тренировки на отборочном этапе конкурса Авиадартс-2017 в Крымске
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
Конкурс "Авиадартс" проходит в два этапа: полет по маршруту и полет на атаку по цели.

На фото: заправка многоцелевого истребителя СУ-30СМ перед началом тренировки.
© РИА Новости / Георгий ЗимаревПерейти в фотобанкСвое участие в соревнованиях 2017 года подтвердили экипажи из России, Китая, Казахстана и Белоруссии.

На фото: навесное оборудование многоцелевой истребитель СУ-30СМ перед тренировкой на отборочном этапе конкурса "Авиадартс-2017" в Крымске.Навесное оборудование многоцелевой истребитель СУ-30СМ перед тренировкой на отборочном этапе конкурса Авиадартс-2017 в Крымске
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
Свое участие в соревнованиях 2017 года подтвердили экипажи из России, Китая, Казахстана и Белоруссии.

На фото: навесное оборудование многоцелевой истребитель СУ-30СМ перед тренировкой на отборочном этапе конкурса "Авиадартс-2017" в Крымске.
© РИА Новости / Георгий ЗимаревПерейти в фотобанкКаждая страна-участница может выставить на соревнования команду из 103 человек.

На фото: многоцелевой истребитель СУ-30СМ приземлился во время тренировки на отборочном этапе конкурса "Авиадартс-2017".Многоцелевой истребитель СУ-30СМ приземлился во время тренировки на отборочном этапе конкурса Авиадартс-2017 в Крымске
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
Каждая страна-участница может выставить на соревнования команду из 103 человек.

На фото: многоцелевой истребитель СУ-30СМ приземлился во время тренировки на отборочном этапе конкурса "Авиадартс-2017".
© РИА Новости / Георгий ЗимаревПерейти в фотобанкПилот поднимается в кабину многоцелевого истребителя СУ-30СМ перед началом тренировки на отборочном этапе конкурса "Авиадартс-2017" в Крымске.Пилот поднимается в кабину многоцелевого истребителя СУ-30СМ перед началом тренировки на отборочном этапе конкурса Авиадартс-2017 в Крымске
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
Пилот поднимается в кабину многоцелевого истребителя СУ-30СМ перед началом тренировки на отборочном этапе конкурса "Авиадартс-2017" в Крымске.
© РИА Новости / Георгий ЗимаревПерейти в фотобанкПредполагается, что в 2017 году впервые в состав программы "Авиадартса" будет включено соревнование среди беспилотников.

На фото: многоцелевой истребитель СУ-30СМ во время тренировки в Крымске.Многоцелевой истребитель СУ-30СМ во время тренировки на отборочном этапе конкурса Авиадартс-2017 в Крымске
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
Предполагается, что в 2017 году впервые в состав программы "Авиадартса" будет включено соревнование среди беспилотников.

На фото: многоцелевой истребитель СУ-30СМ во время тренировки в Крымске.
© РИА Новости / Георгий ЗимаревПерейти в фотобанкЗаправка многоцелевого истребителя СУ-30СМ перед тренировочным вылетом.Заправка многоцелевого истребителя СУ-30СМ перед тренировочным вылетом на отборочном этапе конкурса Авиадартс-2017 в Крымске
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
Заправка многоцелевого истребителя СУ-30СМ перед тренировочным вылетом.
© РИА Новости / Георгий ЗимаревПерейти в фотобанкМногоцелевые истребители СУ-30СМ на отборочном этапе конкурса "Авиадартс-2017" в Крымске.Многоцелевые истребители СУ-30СМ во время тренировки на отборочном этапе конкурса Авиадартс-2017 в Крымске
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
Многоцелевые истребители СУ-30СМ на отборочном этапе конкурса "Авиадартс-2017" в Крымске.
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