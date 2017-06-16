Россия в ходе авиасалона МАКС-2017 представит новый Як-152 "Руслан"

СОЧИ, 16 июн – РИА Новости. Россия предложит инозаказчикам новый военный учебный самолёт Як-152 "Руслан" в ходе авиасалона МАКС-2017, заявил журналистам в пятницу замглавы Минпромторга Олег Бочаров.
По его словам, Як-152 обладает экспортным потенциалом у самолета на рынках Африки, Азии, Латинской Америки.
Самолет разработан "ОКБ имени Яковлева", входящим в состав корпорации "Иркут". С 1935 года в России и за ее пределами выпущено 22 тысячи учебных поршневых самолетов, разработанных под руководством Александра Яковлева.
Авиасалон МАКС проходит раз в два года, очередной авиасалон должен пройти 18-23 июля 2017 года. МАКС проводится с 1993 года и является одним из крупнейших мероприятий такого рода в мире. Главная цель его проведения — демонстрация российских высоких технологий и открытости внутреннего рынка России для совместных проектов с зарубежными партнерам.