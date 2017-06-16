"Вертолеты России" планируют выводить "Ансат" на европейский рынок
13:3116.06.2017
(обновлено: 13:32 16.06.2017)
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" планирует предложить европейским заказчикам легкий многоцелевой вертолет "Ансат" в рамках авиасалона Paris Air Show — 2017 в Ле-Бурже (Франция), сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе холдинга.
Международный авиасалон Paris Air Show – 2017 пройдет в парижском Ле-Бурже с 19 по 25 июня.
"Кроме того, на стенде организатора единой российской экспозиции АО "Рособоронэкспорт" будет представлена модель легкого многоцелевого вертолета "Ансат", который холдинг планирует выводить на европейский рынок", — говорится в сообщении пресс-службы.
По словам гендиректора холдинга Андрея Богинского, которого цитирует пресс-служба, в рамках выставки "Вертолеты России" рассчитывают "провести переговоры с традиционными заказчиками и эксплуатантами российской техники".
"Будем обсуждать перспективы и новые форматы сотрудничества, в том числе послепродажное обслуживание по концепции "единого окна", — сказал Богинский.
"Ансат" — легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет с гидромеханической системой управления, рассчитан на 7-9 мест. Вертолет способен перевозить 1,3 тонны полезной нагрузки в кабине и имеет возможность быстрой трансформации салона.
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