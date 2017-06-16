Минобороны будет использовать полигон Капустин Яр вместо Эмбы в Казахстане

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Минобороны России будет использовать полигон Капустин Яр в Астраханской области вместо арендованного полигона Эмба в Казахстане, заявил заместитель главы военного ведомства Николай Панков.

"Мы соответствующую инфраструктуру смогли создать на территории Российской Федерации – это полигон Капустин Яр", – сказал Панков в Госдуме в ходе ратификации протокола о прекращении соглашения между РФ и Казахстаном об аренде полигона Эмба.

Он также отметил, что казахстанская сторона не высказывает претензии к состоянию земель оставляемого полигона, по его словам, у Казахстана высокая оценка.