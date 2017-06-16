Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент работает сегодня в Москве, у него ряд обычных рабочих встреч идет, таких внутренних совещаний. И сегодня же он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. По тематике, которая будет затрагиваться, мы традиционно вам сообщим", — сказал Песков.