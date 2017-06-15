Путин рассказал о возможности увеличить срок службы российских офицеров

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Срок службы в Вооруженных Силах РФ по призыву меняться не будет, срок службы офицеров может быть продлен, заявил в четверг президент России Владимир Путин.

"Если имеется в виду служба по призыву, то конечно, не будет (увеличен срок — ред.). Если иметь в виду срок службы офицеров, то надо подумать, я знаю, что многие офицеры хотели бы, чтобы этот срок службы для них был продлен. Надо это изучить, подойти к этому вопросу серьезно, проанализировав все "за" и "против", но, в целом, это возможно", — сказал президент в ходе "прямой линии".

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