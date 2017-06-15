"Балтийский завод" заявил о готовности соорудить новые атомные ледоколы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. ООО "Балтийский завод — судостроение" (входит в "Объединенную судостроительную корпорацию") готово в полном объеме исполнить новые заказы на строительство атомных ледоколов, сообщила РИА Новости представитель предприятия.

Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" в четверг выразил уверенность в том, что бюджетное финансирование строительства атомных ледоколов, в том числе и нового класса, будет осуществляться в полном объеме. Он отметил, что в настоящее время на Балтийском заводе ведется строительство первого из четырех запланированных атомных ледоколов мощностью 60 мегаватт, получившего название "Арктика".

"Балтийский завод" сможет реализовать новые заказы (на сооружение атомных ледоколов — ред.) в полном объеме, тем более что у предприятия уже есть опыт в этой сфере", — сказала собеседница агентства.

Она напомнила, что заводу не впервые оказывается государственная поддержка в виде перспективных заказов. "Мы оправдаем ожидания", — заверила представитель предприятия.

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