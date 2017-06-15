Патрушев рассказал о последствиях для ОДКБ от глобальной кибератаки в мае

МИНСК, 15 июн — РИА Новости. Произошедшая в мае глобальная кибератака не нанесла серьезного ущерба критической инфраструктуре стран ОДКБ, рекомендации ФСБ РФ позволили минимизировать последствия, заявил секретарь российского Совбеза Николай Патрушев.

По его словам, в этом плане зарекомендовал себя новый механизм взаимодействия в рамках Консультационного координационного центра ОДКБ по вопросам реагирования на компьютерные инциденты.

"Неоднократно направлялись сведения о компьютерных атаках, в проведение которых были вовлечены информационные ресурсы наших стран. В качестве примера можно привести предотвращение масштабного распространения 12-13 мая текшего года вредоносного программного обеспечения, что позволило не допустить серьезного ущерба критической информационной инфраструктуре наших стран", — сказал Патрушев в Минске на заседании комитета секретарей Совбезов ОДКБ.

По каналам Национального координационного центра по компьютерным инцидентам ФСБ России в контактные пункты Консультационного координационного центра ОДКБ были направлены рекомендации по противодействию данной угрозе.

"Согласованные действия позволили минимизировать последствия компьютерной атаки", — констатировал секретарь СБ РФ.

В частности, во взаимодействии с Арменией удалось предотвратить внедрение вредоносного программного обеспечения в информационные системы ряда банков, уточнил Патрушев.