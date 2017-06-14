Бангладеш заключил с Россией контракт на поставку пяти вертолетов Ми-171Ш

Военно-транспортный вертолет Ми-171Ш, который поставили в Бангладеш

Военно-транспортный вертолет Ми-171Ш, который поставили в Бангладеш

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Бангладеш подписал контракт на покупку пяти российских вертолетов Ми-171Ш, сообщает газета Bangladesh News 24.

В феврале сообщалось, что специалисты холдинга "Вертолеты России" проводят обучение летчиков ВВС Бангладеш в рамках контракта на поставку в эту страну вертолетов Ми-171Ш.

© Фото : предоставлено пресс-службой холдинга "Вертолеты России" Военно-транспортный вертолет Ми-171Ш, который поставили в Бангладеш © Фото : предоставлено пресс-службой холдинга "Вертолеты России" Военно-транспортный вертолет Ми-171Ш, который поставили в Бангладеш

Как сообщает издание, контракт с "Рособоронэкспортом" подписал помощник начальника штаба ВВС Бангладеш Наим Хассан. Сделка стала частью правительственных мер по модернизации ВВС страны. Отмечается, что эти вертолеты будут использоваться в рамках миротворческих операций ООН.