Российская авиация вернулась на свои аэродромы после учений в Таджикистане

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Российская военная авиация вернулась на аэродромы базирования после совместных учений "Душанбе-Антитеррор–2017", завершившихся в начале июня в Таджикистане, сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) Ярослав Рощупкин.

"Российские летчики успешно выполнили план учебно-тренировочных полетов в районе таджико-афганской границы, десантировали подразделения спецназа и ВДВ, технику и грузы военного назначения, нанесли ракетные и бомбовые удары по целям на сложном рельефе", — сказал он.

По его словам, авиация обеспечила воздушную поддержку мотострелковых подразделений и личного состава силовых структур Таджикистана в ходе выполнения задач по борьбе с незаконными вооруженными формированиями в горах.

Рощупкин добавил, что Россия направила на двусторонние учения 30 самолетов и вертолетов.