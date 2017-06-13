Перехват американских самолетов российским Су-27 сняли на видео

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В интернете появилась видеозапись перехвата российским истребителем Су-27 группы американских военных самолетов над Балтийским морем — двух бомбардировщиков B-1B Lancer и тяжелого стратегического B-52, а также сопровождающего их заправщика КС-135. Ролик опубликован на Youtube-канале Combat Aircraft.

Как пишет The Sun , видео было снято из кабины одного из бомбардировщиков. На записи видно, что Су-27 подлетел к американскому самолету на близкое расстояние, а после этого совершил маневр.

Минобороны России 6 июня сообщило, что российский истребитель перехватил и сопроводил американский B-52, летевший вдоль границы России над Балтийским морем.

Официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис 9 июня заявил о втором инциденте — Су-27 перехватил самолет-заправщик KC-135R, сопровождавший три бомбардировщика. В Вашингтоне подчеркнули, что маневр был безопасным.

#Photobomb! A #Russian Su-27 Flanker got into our shot 📸 during a #BALTOPS sortie over the #BalticSea today. The intercept was deemed safe. pic.twitter.com/SMwGfE2QYr — U.S. Dept of Defense (@DeptofDefense) June 9, 2017

Оба инцидента произошли в ходе военно-морских учений Baltops, которые проходят в Балтийском море с 1 июня и продлятся до 18 июня. В маневрах принимают участие 14 стран: Нидерланды, Бельгия, Дания, Эстония, Литва, Латвия, Германия, Польша, Финляндия, Франция, Норвегия, Великобритания, Швеции и США. Кроме того, в учениях задействованы 50 военных кораблей, более 50 самолетов и вертолетов, а также около четырех тысяч военнослужащих.