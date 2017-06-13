Военные атташе 22 стран наблюдают за учениями "Славянское братство-2017"

ПОЛИГОН БРЕСТСКИЙ (Белоруссия), 13 июн — РИА Новости. Военные атташе из 22 иностранных государств, в том числе из Великобритании и Сирии, наблюдают за активной фазой совместных антитеррористических учений "Славянское братство-2017" ВДВ России, Сил специальных операций Белоруссии и специального назначения Сербии на белорусском полигоне Брестский, сообщил во вторник журналистам заместитель руководителя учений по практическим действиям с белорусской стороны полковник Виктор Гулевич.

"По приглашению белорусской стороны в район учений прибыла группа военных атташе из 22 стран мира, в том числе Великобритании, Китая, Вьетнама, РФ, Сирии. 13 июня военным атташе был продемонстрирован один из эпизодов маневров по прорыву мелких групп террористов в город и освобождению заложников из числа местного населения, захваченных террористами в ходе налета на один из гидроузлов Днепро-Бугского водного канала, расположенных в черте города Брест", — сказал Гулевич.

От России на учениях в качестве военного наблюдателя присутствует начальник штаба — первый заместитель командующего Воздушно-десантными войсками, Герой РФ генерал-лейтенант Николай Игнатов.