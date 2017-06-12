Минобороны заключило контракт на поставку очередной партии ЗРПК "Панцирь-С"

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Минобороны РФ заключило контракт с "Конструкторским бюро приборостроения имени академика Шипунова" на поставку очередной партии зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С", сообщается на сайте оборонного ведомства.

"В рамках реализации государственного оборонного заказа ГОЗ-2017 министерство обороны Российской Федерации и АО "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова" заключили контракт на поставку очередной серийной партии зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", — говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно условиям контракта новые ЗРПК "Панцирь-С" будут переданы в собственность Минобороны России до конца 2018 год.