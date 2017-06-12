Судно "Адмирал Владимирский" прибыло в порт Джибути

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Океанографическое исследовательское судно (ОИС) Балтийского флота "Адмирал Владимирский", выполняющий задачи дальнего похода, совершил заход в порт Джибути, где пробудет до 14 июня, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан первого ранга Роман Мартов.

"Двенадцатого июня исследовательское судно Балтийского флота "Адмирал Владимирский", выполняющее задачи дальнего гидрографического похода, прибыло с деловым заходом в порт Джибути. За время стоянки в иностранном порту, которая продлится до 14 июня, исследовательское судно Балтийского флота "Адмирал Владимирский" пополнит запасы топлива, воды и продовольствия, а его экипаж получит возможность отдохнуть на берегу после длительного морского перехода, а также отпраздновать День России", — сказал Мартов.

ОИС "Адмирал Владимирский" вышел из Кронштадта 6 апреля. В рамках одиночного плавания экипаж океанографического судна Балтийского флота с 22 по 28 апреля побывал с деловым заходом в порту княжества Монако. Там "Адмирал Владимирский" находился в период проведения 19-й Международной гидрографической конференции и 1-й сессии ассамблеи Международной гидрографической организации.

"Адмирал Владимирский", на борту которого находится подразделение морской пехоты Балтийского флота, в конце мая осуществил эскортирование парусника "Надежда" через Баб-Эль-Мандебский пролив и потенциально опасные районы Аденского залива.

В Индийском океане экипаж судна проводит маршрутный промер, обследование вновь обнаруженных отличительных глубин и навигационных опасностей, его специалисты составят характеристики районов плавания, а также проведут сбор сведений для корректуры карт, руководств и пособий для плавания на всем протяжении похода.