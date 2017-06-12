Самолеты и вертолеты ТОФ на Камчатке перевели на летний режим эксплуатации

ВЛАДИВОСТОК, 12 июн – РИА Новости. Специалисты инженерно-авиационной службы авиабазы морской авиации Тихоокеанского флота на Камчатке перевели самолеты и вертолеты на летний режим эксплуатации, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2-го ранга Владимир Матвеев.

"На аэродроме Елизово Камчатского края специалисты инженерно-авиационных служб авиационной базы Тихоокеанского флота провели полный комплекс сезонного обслуживания. Авиационными техниками на каждом самолете и вертолёте проведена замена специальных жидкостей, проверка работоспособности основных систем, узлов и агрегатов, электрических и гидравлических систем, проведён осмотр двигателей и топливных баков", — сообщил Матвеев.

По его словам, после этого командир авиабазы дал разрешения на использование авиатехники.