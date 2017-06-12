Колонна бронетехники совершила марш-бросок на учениях "Славянское братство"

ПОЛИГОН БРЕСТСКИЙ (Белоруссия), 12 июн — РИА Новости. В ходе первого этапа активной фазы учений "Славянское братство-2017" колонна бронетехники из 50 боевых машин многонациональной батальонной тактической группы с ходу форсировала водную преграду и, отразив неоднократные нападения диверсионных групп условного противника, вышла в назначенный район ответственности для подготовки площадки приземления основных сил группы, сообщил в понедельник журналистам заместитель руководителя учений с российской стороны полковник Алексей Сгибнев.

"Командир многонационального батальона утром получил боевое распоряжение от руководства учением на выдвижение в назначенный район. Во исполнение этого распоряжения колонна бронетехники многонациональной ротно-тактической группы в составе более 50 боевых машин совершила марш-бросок протяженностью более 50 км, с ходу форсировав один из участков реки Муховец шириной более 100 метров и глубиной до 7 метров. По замыслу учений, во время совершения марша на колонну бронетехники неоднократно совершались нападения из засад диверсионных групп противника, но все эти нападения успешно отражались десантниками трех стран", — сказал Сгибнев.

"В составе сводной колонны бронетехники действовали российские боевые машины десанта БМД-2КУ и белорусские бронетранспортеры БТР-80А", — уточнил Сгибнев, отметив, что "российские десантники в составе многонационального батальона впервые совершили марш на БМД-2КУ по ранее незнакомой местности в приграничном районе Брестской области".

Он сообщил, что после успешного совершения марша в район ответственности сводная бронегруппа осуществила "зачистку от диверсантов" площадки приземления для основных сил многонациональной батальонной тактической группы, которые во второй половине дня должны на нее десантироваться из самолетов Ил-76 ВКС России и ВВС Белоруссии.

Учения "Славянское братство — 2017" начались 6 июня на полигоне Брестский. В них участвуют более 1 тысячи военнослужащих РФ, Белоруссии и Сербии и свыше 150 единиц российской и белорусской техники. Активная фаза маневров завершится 14 июня.