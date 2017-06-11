В калининградском военно-морском вузе рассказали о подготовке к экзаменам

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Конкурс в калининградский военно-морской вуз в 2017 году для девушек составит в среднем девять кандидаток, для юношей — 2,5 абитуриента на одно место, сообщил журналистам в воскресенье представитель Балтийского флота (БФ) капитан первого ранга Роман Мартов.

Вступительные испытания в калининградском филиале санкт-петербургской Военно-морской академии начнутся 1 июля.

"В нынешнем году конкурс в калининградский военно-морской вуз для молодых людей составляет в среднем 2,5 кандидата на место, для девушек — девять кандидатов на место. Для нужд ВМФ России в Балтийский военно-морской институт планируется набрать более 130 человек. Курсанты набираются для обучения по программам высшего (офицеры) и среднего профессионального (мичманы) военно-морского образования", — сказал Мартов.

По его информации, в филиал Военно-морской академии в Калининграде для подготовки к вступительным экзаменам уже прибыли более 60 военнослужащих-абитуриентов со всех округов и флотов Вооруженных сил РФ.

"С кандидатами проводятся занятия по физической подготовке, истории Вооруженных сил и Военно-морского флота России, организованы экскурсии на профильные кафедры по специальности обучения. В музее вуза с будущими курсантами преподавателями проводятся установочные лекции по истории", — добавил представитель БФ.