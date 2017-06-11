В Калининграде пройдет акция "Есть такая профессия - Родину защищать!"

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Балтийский флот (БФ) проведет информационно-агитационную акцию "Есть такая профессия — Родину защищать!" на площади Победы в Калининграде 12 июня, сообщил журналистам в воскресенье представитель БФ капитан первого ранга Роман Мартов.

"Балтийский флот проведет информационно-агитационную акцию "Есть такая профессия — Родину защищать!". Акция пройдет 12 июня на площади Победы. На центральной площади Калининграда будут представлены образцы современной техники и вооружения БФ, развернута выставка образцов военной формы одежды, экипировки и различных спасательных средств", — сказал Мартов.

Он отметил, что здесь же будет выставлена боевая техника — бронетранспортер БТР-82А, реактивная система залпового огня "Град", артиллерийская установка "Гиацинт", самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" боевая машины пехоты "БМП-2", машины связи и управления.

"В ходе акции в мобильном пункте отбора граждан на военную службу по контракту каждый желающий сможет пройти профессионально-психологическое тестирование, подать первичные документы. Кандидаты смогут узнать о социальных преимуществах, льготах, денежном и вещевом довольствии военнослужащих", — добавил представитель БФ.

В рамках акции пройдет концерт ансамбля морской пехоты БФ "Черные береты".