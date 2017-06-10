Военнослужащие ВДВ впервые примут участие в конкурсе "Морской десант"

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова впервые примут участие в конкурсе по полевой выучке среди подразделений морской пехоты береговых войск Военно-морского флота (ВМФ) России "Морской десант" в Приморском крае, сообщил журналистам в субботу представитель Тихоокеанского флота (ТОФ) капитан второго ранга Владимир Матвеев.

Конкурс "Морской десант — 2017" пройдет с 19 по 29 июня на полигоне береговых войск ТОФ Бамбурово.

"В этом году в конкурсе по полевой выучке среди подразделений морской пехоты береговых войск ВМФ впервые примет участие команда курсантов Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова", — сказал Матвеев.

Он отметил, что представителям ВДВ России в кратчайшие сроки предстоит принять и освоить технику, затем совместно с курсантами Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и морскими пехотинцами Тихоокеанского, Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии совершенствовать навыки вождения бронетранспортеров (БТР) по пересеченной местности и на плаву, а также отрабатывать ведение огня из вооружения БТР, гранатометов и стрелкового оружия по различным мишеням.

"Всего в "Морском десанте — 2017" в Приморском крае примет участие семь команд общей численностью более 200 человек", — добавил представитель ТОФ.