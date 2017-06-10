ВКС России обнаружили в 2016 году более 800 самолетов-разведчиков

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Дежурные силы радиотехнических войск Воздушно-космических сил России в 2016 году обнаружили более 800 иностранных самолетов-разведчиков, сообщил в субботу начальник войск генерал-майор Андрей Кобан.

"В 2016 году дежурными силами радиотехнических войск было обнаружено и сопровождено боле 600 тысяч объектов, более 2 тысяч — боевые иностранные самолеты, из них более 800 самолетов-разведчиков", — сказал Кобан в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Он отметил, что радиотехнические войска в 2016 году приводились в готовность номер один более 4 тысяч раз.

Радиотехнические войска предназначены для ведения радиолокационной разведки воздушного противника и выдачи информации о воздушной обстановке органам управления ВКС и других видов и родов войск, на пункты управления боевыми средствами авиации, зенитно-ракетных войск и радиоэлектронной борьбы.