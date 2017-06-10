Около 30% военнослужащих радиотехнических войск ВКС составляют женщины

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Женщины составляют около 30% военнослужащих радиотехнических войск (РТВ) Воздушно-космических сил (ВКС) России, сообщил в субботу начальник РТВ ВКС России генерал-майор Андрей Кобан.

"В радиотехнических войсках военнослужащих-женщин примерно 30%. То есть, достаточно высокий процент, и показывают они хорошие результаты, высокий уровень подготовки", — сказал Кобан в эфире радиостанции "Эхо Москвы"

Он отметил, что офицеров-женщин готовят в тверской Военной академии воздушно-космической обороны имени Жукова по специальности инженера по эксплуатации комплексов средств автоматизации. По словам Кобана, конкурс среди девушек примерно в 1,5 раза выше, чем у абитуриентов-юношей.

Ранее Минобороны сообщило, что к 2020 году планируется провести общее переоснащение радиотехнических войск на современные и перспективные мобильные образцы радиолокационного вооружения. Так, на вооружении радиотехнических полков ВКС будет около 80% современных радиолокационных станций и комплексов, а также 100% комплексов средств автоматизации.