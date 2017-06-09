Росгвардии показали оптику российского холдинга "Швабе"

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Российский оптико-электронный холдинг "Швабе" показал руководству Росгвардии прицелы, приборы ночного видения, бинокли и другую аппаратуру, сообщает пресс-служба холдинга.

Холдинг принял участие в проходившей недавно в подмосковном Красноармейске выставке "День передовых технологий правоохранительных органов РФ" — на стенде были представлены 60 единиц различной техники, изготовленной на предприятиях холдинга.

"В настоящее время на долю "Швабе" приходится выпуск около 80% военной оптико-электронной и лазерной техники российского производства. Изделия предприятий Холдинга, продемонстрированные на выставке, соответствуют высоким стандартам, предъявляемым к продукции спецназначения и созданы исключительно на основе отечественных компонентов", — сказал первый заместитель генерального директора "Швабе" Сергей Попов.