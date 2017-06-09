Около 90% заданий гособоронзаказа 2017 года уже размещены, сообщил Шойгу

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Около 90% заданий гособоронзаказа 2017 года уже размещены, заявил глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии министерства.

"Основной объем заданий гособоронзаказа — около 90% — уже размещен. В соответствии с постановлением правительства РФ мы переходим к плановому уточнению государственного оборонного заказа", — сказал он.

Шойгу подчеркнул, что это уточнение осуществляется "в рамках выделенных министерству обороны лимитов бюджетных средств".

По словам министра обороны, необходимо будет провести оценку объемов средств, сэкономленных по результатам торгов на поставку вооружения и военной техники. Также Минобороны проведет экспертизу цен государственных контрактов, предложенных предприятиями промышленности и уточнит возможности предприятий по выполнению заданий гособоронзаказа.

"Высвобождаемые средства планируется направить на решение приоритетных задач по оснащению войск вооружением и военной техникой с учетом синхронного развития объектов военной инфраструктуры", — подчеркнул Шойгу.

Для этого требуется включить в гособоронзаказ-2017 задания по закупкам новейшего вооружения, а также отдельные задания по модернизации существующих образцов военной техники.

"Реализация указанных мероприятий позволит выполнить задачу, поставленную верховным главнокомандующим в ходе майских совещаний в Сочи, и довести к концу 2017 года показатель современности вооружения и военной техники в войсках до 62%", — резюмировал глава Минобороны России.