Под Саратовом прошел конкурс лучших поваров вооруженных сил

САМАРА, 9 июн — РИА Новости. Лучших поваров в вооруженных силах РФ определили на конкурсе, прошедшим в Саратовской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального военного округа.

"Определен состав Российской команды для участия в международном конкурсе "Полевая кухня". В ходе состязаний, которые проходили в Вольском военном институте материального обеспечения учитывались мастерство владения оружием и умение приготовить вкусную и разнообразную пищу", — сообщили в ЦВО.

По оценкам жюри в общекомандном зачете победителем среди военных округов признана команда Западного военного округа. Второе место заняла команда Южного военного округа, замкнули тройку представители Центрального военного округа. Среди флотов лучшими стали специалисты Тихоокеанского флота.

Среди родов, видов войск ВС РФ и других федеральных органов исполнительной власти первое место завоевала команда Росгвардии, второе и третье места заняли команды Воздушно-космических сил и ВДВ соответственно.

Сборная команда победителей российского этапа отправится на международный конкурс "Полевая кухня", который пройдет в августе на полигоне Алабино в Московской области. В нем примут участие военные повара Азербайджана, Белоруссии, Египта, Монголии, Сербии, ЮАР, Ирана и Израиля.