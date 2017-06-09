В Ростовской области мотострелки 150-й дивизии осваивают ЗРК "Тор-М2"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июн – РИА Новости, Иван Капустин. Военнослужащие сформированной в конце 2016 года 150-й мотострелковой дивизии Ростовской области осваивают новейшие зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2", сообщил РИА Новости начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

Ранее главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков заявил, что модернизационный потенциал зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" очень велик и позволяет использовать широкий ряд различных вариаций этой машины.

"Специалисты зенитно-ракетных подразделений 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа, дислоцированной в Ростовской области, приступили к обучению на новейших зенитно-ракетных системах "Тор-М2" в учебном центре войск противовоздушной обороны Сухопутных войск (город Ейск, Краснодарский край)", — пояснил Астафьев.

Он добавил, что в течение 4,5 месяцев младшие специалисты будут изучать тактико-технические характеристики, основы эксплуатации и боевого применения системы "Тор-М2".

"Завершающим этапом подготовки зенитчиков станет совершение марша в составе железнодорожного эшелона на полигон учебного центра войск ПВО "Капустин Яр", расположенный в Астраханской области, для выполнения первых боевых стрельб на новой боевой технике, которые состоятся в октябре 2017 года", — уточнил Астафьев.

По его словам, после переобучения личный состав подразделения ПВО соединения прибудет в пункт постоянной дислокации уже с новой боевой техникой. Всего курс переобучения проходит более 300 младших специалистов, при этом более 30% военнослужащих имеют среднее техническое и высшее образование.

"Тор-М2" — современный многоцелевой ЗРК ближнего радиуса действия, который отличается высокой мобильностью. Он в состоянии обеспечить успешное решение боевых задач в любой обстановке, даже в условиях активного радиоэлектронного противодействия со стороны противника. Помимо различных аэродинамических целей, ЗРК в состоянии уничтожать ракеты.-0-